Zlatna pravila za njegu farbane kose

Ako imate ofarbanu kosu, onda znate da zahtijeva posebnu njegu kako bi boja što duže ostala postojana, sjajna i svježa.

Nakon farbanja, vlas kose postaje osjetljivija jer je pigment vještački unesen u njenu strukturu, zbog čega je pravilna rutina ključna za očuvanje boje i zdravlja kose.

Imati ofarbanu i zdravu kosu nije nemoguće – potrebno je samo prilagoditi njegu potrebama određenog tipa kose. Osim proizvoda koje koristite, važnu ulogu imaju i male navike u svakodnevnom njegovanju.

Mnogi prave greške već na samom početku, od pranja do sušenja i stilizovanja kose, ali dobra vijest je da se one mogu lako ispraviti. Uz pravilno održavanje, boja može znatno duže ostati intenzivna, sjajna i njegovana.

Četiri zlatna pravila za održavanje ofarbane kose

Perite kosu mlakom vodom

Topla voda otvara kutikulu vlasi, što omogućava pigmentu da lakše izađe, pa kosa brže gubi boju i sjaj. Mlaka ili hladna voda zatvara kutikulu i pomaže da boja ostane „zaključana“ u vlasi. Dodatni trik je ispiranje kose hladnijom vodom na kraju pranja, u trajanju od oko 30 sekundi.

Koristite šampon bez sulfata

Sulfati mogu izazvati iritacije i znatno ubrzati ispiranje boje s kose. Šamponi bez sulfata nježniji su prema ofarbanoj kosi i pomažu da boja duže ostane postojana. Iako se manje pjene, kosa će biti jednako čista.

Ne perite kosu prečesto

Prečesto pranje uklanja prirodna ulja s kose, što dovodi do suvoće i lomljenja. Pranje jednom do dva puta sedmično idealno je za očuvanje boje i zdravlja kose.

Izbjegavajte vruće alate

Fenovi, pegle i figara dodatno oštećuju ofarbanu kosu i ubrzavaju blijeđenje boje. Ako ih ne možete u potpunosti izbaciti iz rutine, koristite ih što rjeđe i obavezno nanesite proizvode za zaštitu od toplote.