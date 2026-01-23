Detalji razvoda Tošića i Karleuše: Koliko Duško plaća alimentaciju

Duško Tošić u srijedu popodne ušao je u stan na Dedinju u kojem je nakon razvoda živjela Jelena Karleuša sa kćerkama, i tom prilikom navodno zamijenio brave na vratima.

Za to vrijeme, Jelena je boravila u Dubaiju sa njihovim nasljednicama.

Do skandala je došlo nakon što je pjevačica javno iznijela tvrdnju da bivši fudbaler ne izmiruje obaveze po pitanju alimentacije za djecu.

Međutim, Duško je preko svog advokata saopštio da redovno plaća alimentaciju i da ne duguje ništa.

Kako domaći mediji saznaju, ovo su detalji sporazumnog razvoda Karleuše i Tošića, o kojem se do sada samo spekulisalo u medijima.

Hiljadu evra po djetetu

Prema tom dogovoru, Duško je dužan da na račun Jelene Karleuše mjesečno uplaćuje 2.000 evra, u dinarskoj protivvrijednosti, odnosno 1.000 evra po detetu. Ono što je posebno zanimljivo je i stavka iz ugovora da je Tošić dužan i da jednom godišnje uplati 10.000 evra za ljetovanje djece.

Do sada nije poznato šta iz ovih stavki Tošić nije ispunio pa se Jelena javno požalila da njen bivši muž ne poštuje dogovor, piše "Kurir".

Kako je "Telegraf" ranije objavio, Jeleni Karleuši je, 21. januara, na račun je leglo 1.700.000 dinara, na ime zaostalih alimentacija koje je Duško Tošić bio u obavezi da uplaćuje.

Oglasio se advokat

Ovim povodom se oglasio se i Nikola Premović, advokat Duška Tošića.

Njegov advokat u četvrtak je, 22. januara, u saopštenju naveo kako njegov klijent ne duguje ništa za alimentacije, ali nije spomenuto da su one isplaćene tek prethodnog dana.

"Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloljetne kćerke, ističem sljedeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa kćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan", piše u saopštenju.

Inače, Jelena je tek prije nekoliko dan izjavila da njen bivši suprug duguje alimentacije, što je njega, navodno, razbjesnilo.

"Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada. Pokušavam da riješim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspijevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove djece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dvije alimentacije drugom roditelju koji nad djecom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti ovog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti riješen!".

