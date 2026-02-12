Logo
Bivši radnik vrtića osuđen na 18 godina zbog seksualnog zlostavljanja djece

Tanjug

12.02.2026

20:44

0
Бивши радник вртића осуђен на 18 година због сексуалног злостављања дјеце
Foto: Pixabay

Bivši zaposleni u vrtiću Vinsent Čen osuđen je danas na 18 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja djece o kojoj je brinuo i snimanja tih djela, nakon što je priznao krivicu po 56 tačaka optužnice, saopštio je sud u Londonu.

Sudija Džon Dod ocijenio je da su Čenova djela bila "izuzetno teška i moralno izopačena", navodeći da je količina zaplenjenog materijala ukazala na "duboko ukorijenjenu opsesiju djecom", prenio je Skaj Njuz.

americka vojska nacionalna garda

Svijet

Završeno: Povukla se američka vojska

Čen (45), koji je radio u osnovnoj školi u Finčliju, a potom sedam godina u vrtiću u sjevernom Londonu, priznao je više od 30 krivičnih dela na štetu djece.

Policija je saopštila da je o slučaju obavješteno oko 1.200 porodica čija su djeca mogla da budu u kontaktu sa njim, dok je sa sigurnošću utvrđeno da su četiri porodice pogođene njegovim djelima.

Prema navodima tužilaštva, Čen je koristio službene mobilne uređaje za snimanje zlostavljanja djece, ponekad i tokom njihovog popodnevnog odmora.

Na njegovim uređajima pronađeno je najmanje 26.000 nedozvoljenih fotografija i snimaka djece, od kojih je dio svrstan u najtežu kategoriju, a najmlađa žrtva imala je šest mjeseci.

Пас

Region

Podgorica zabranjuje razmnožavanje pasa i mačaka

Predstavnik londonske policije izjavio je da je riječ o "izuzetno opasnoj osobi" i naveo da istraga nije utvrdila da je delovao u saradnji sa drugima niti da je materijal dijelio.

Slučaj je pokrenut u junu 2024. godine nakon prijave da je koristio opremu vrtića za pravljenje neprimjerenih snimaka.

presuda

vrtić

London

