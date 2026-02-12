Logo
Large banner

Upozorenje iz EU za avio-kompanije

Izvor:

B92

12.02.2026

20:05

Komentari:

0
Упозорење из ЕУ за авио-компаније
Foto: Pixabay

Regulator bezbjednosti avijacije Evropske unije preporučio je avio-kompanijama bloka da ostanu van vazdušnog prostora Irana do 31. marta, navodeći da produžava ranije upozorenje.

"Prisustvo i moguća upotreba širokog spektra oružja i sistema protivvazdušne odbrane, u kombinaciji sa nepredvidivim reakcijama država... stvara visok rizik za civilne letove koji se obavljaju na svim visinama i nivoima leta", saopštila je Evropska agencija za bezbjednost vazduhoplovstva u biltenu.

Спровођење Давора Самарџије

Hronika

Davor Samardžija sproveden u OJT Banjaluka

Svjetske sile i regionalne države strahuju da bi neuspjeh u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država mogao da izazove sukob koji bi se mogao proširiti na ostatak regiona koji proizvodi naftu.

Iran je obećao oštar odgovor na bilo kakav napad i upozorio je susjedne zemlje da bi mogle biti na meti napada ako budu umiješane u njega.

Podijeli:

Tagovi :

Evropska unija

avion

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција претреса куће и станове бизнисмена Веселина Баровића

Region

Policija pretresa kuće i stanove biznismena Veselina Barovića

1 h

0
Од полиције се тражи стални надзор за Весну Меденицу

Region

Od policije se traži stalni nadzor za Vesnu Medenicu

2 h

0
Бањалучани спремни за Валентиново

Banja Luka

Banjalučani spremni za Valentinovo

2 h

1
''Грађанима прво рећи да неће бити рата, рјешења тражити дијалогом''

Republika Srpska

''Građanima prvo reći da neće biti rata, rješenja tražiti dijalogom''

2 h

0

Više iz rubrike

Рупа у Шангају

Svijet

Šire se jezivi snimci: Ogromna rupa progutala cijelu ulicu

3 h

0
Гренланд зима

Svijet

Švedska šalje borbene avione i rendžere na Grenland

4 h

0
Ким Џонг Ун одабрао будућег вођу Сјеверне Кореје?

Svijet

Kim Džong Un odabrao budućeg vođu Sjeverne Koreje?

4 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Moguć ekonomski pakt Moskve i Vašingtona

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

43

U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

21

38

Malo vjerovatno da će preživjeti noć: Bolne riječi majke male Maje

21

33

Izbjegnite ove greške ako se farbate kod kuće

21

27

Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

21

24

Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner