Upozorenje iz EU za avio-kompanije

Regulator bezbjednosti avijacije Evropske unije preporučio je avio-kompanijama bloka da ostanu van vazdušnog prostora Irana do 31. marta, navodeći da produžava ranije upozorenje.

"Prisustvo i moguća upotreba širokog spektra oružja i sistema protivvazdušne odbrane, u kombinaciji sa nepredvidivim reakcijama država... stvara visok rizik za civilne letove koji se obavljaju na svim visinama i nivoima leta", saopštila je Evropska agencija za bezbjednost vazduhoplovstva u biltenu.

Svjetske sile i regionalne države strahuju da bi neuspjeh u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država mogao da izazove sukob koji bi se mogao proširiti na ostatak regiona koji proizvodi naftu.

Iran je obećao oštar odgovor na bilo kakav napad i upozorio je susjedne zemlje da bi mogle biti na meti napada ako budu umiješane u njega.