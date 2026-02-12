Kremlj: Moguć ekonomski pakt Moskve i Vašingtona

Postoje oblasti moguće ekonomske saradnje sa administracijom predsjednika SAD Donalda Trampa, uključujući mogući povratak u upotrebu američkog dolara u bilateralnim transakcijama, navodi se u internom memorandumu Kremlja.

U dokumentu je navedeno sedam oblasti u kojima se ekonomski ciljevi Rusije i SAD poklapaju nakon konačnog rješavanja sukoba u Ukrajini, prenosi "Blumberg njuz".

Prema tekstu dokumenta, među pomenutim oblastima su saradnja u polju fosilnih goriva i obnovljivih izvora energije, kao i zajednički poduhvati u eksploataciji prirodnog gasa, nafte i strateških minerala, što bi moglo biti od koristi američkim kompanijama.

U dokumentu se dodaje da je Vašington razrađivao planove za ublažavanje sankcija Moskvi, te da Tramp nastoji da obnovi odnose sa Rusijom i doprinese okončanju sukoba u Ukrajini.