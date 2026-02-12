Logo
Large banner

Banke upozorile klijente: Možete ostati bez novca

Izvor:

ATV

12.02.2026

18:27

Komentari:

0
Банке упозориле клијенте: Можете остати без новца

Proteklih dana banke upozoravaju korisnike na prevare zbog kojih mogu da ostanu bez novca.

"Upozoravamo vas na slučajeve prevare u kojima napadači nakon kompromitacije tuđeg mobilnog telefona ili Vocap naloga, šalju poruke osobama iz kontakt liste i traže hitnu uplatu na broj računa koji dostavljaju u poruci. Poruka dolazi sa poznatog broja i može djelovati uvjerljivo zbog postojanja prethodne prepiske sa tim kontaktom", stoji u obavještenju koje je Rajfajzen banka poslala svojim korisnicima.

трамвај сарајево

Hronika

Vozač tramvaja smrti u stanju šoka prebačen na KCUS: Čeka na ispitivanje psihijatra

Ovu poruku, pojašnjava banka, prepoznaćete po tome što u njoj postoji naglašena hitnost, pritisak ili izgovor da ne mogu da pričaju (npr. da im je "pokvaren mikrofon") - traži se uplata na račun koji vam dostavljaju u poruci i insistira na komunikaciji isključivo porukama, dok se pozivi ili video pozivi izbjegavaju.

"Ne šaljite novac na osnovu poruke, čak i ako dolazi sa poznatog broja! Provjerite identitet osobe pozivom na ranije poznat broj ili video pozivom; potvrdite detalje uplate sa osobom za koju vjerujete da traži pomoć kroz drugi kanal", ukazuje banka.

Oni koji su se ipak prevarili, pa uplatili - treba odmah da kontaktiraju kol centar banke radi moguće blokade transakcija.

I MUP poslao upozorenje

Podsjetimo, MUP Srbije je nedavno upozorio na aktuelne onlajn prevare.

клјуц

Region

Daju kuću potpuno besplatno, ali ima začkoljica

Tako je Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u petak upozorila građane na pojavu novog vida internet prevare kojom se zloupotrebljava Vocap aplikacija.

"Prevara se najčešće vrši tako što građani dobijaju poruke koje djeluju kao da su poslate od poznate osobe, sa sadržajem poput 'našao sam link sa tvojom slikom', 'glasaj klikom na link' ili 'pogledaj ovo, ti si na fotografiji, uz prilog ili internet link. Klikom na takav link, građani budu navedeni da prate dalja uputstva, čime nesvjesno omogućavaju neovlašćenim licima pristup svom Vocap nalogu", naveo je MUP.

Припадници САЈ-а у Дубаију

Republika Srpska

Minić poslao poruku pripadnicima SAJ-a

Nakon toga, napadači mogu da čitaju poruke, šalju poruke u ime žrtve i nastave širenje prevare drugim kontaktima.

MUP je apelovao na građane da "ne otvaraju sumnjive linkove, čak i ako stižu od poznatih kontakata, ne unose kodove niti prate uputstva sa nepouzdanih internet stranica, da redovno provjeravaju da li na svom Vocap nalogu postoje nepoznati 'povezani uređaji', kao i da odmah uklone svaki uređaj koji ne prepoznaju".

Podijeli:

Tagovi :

prevara

banke

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Болница Добој-операција

Srbija

Ljekari pokušali da ga odgovore, ali je on insistirao: Novi detalji tragedije u Čačku

9 h

0
Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку

Srbija

Preminuo muškarac nakon operacije krajnika: Još jedna tragedija u Čačku

10 h

0
Пао "Врачарац": Имао лажни пасош БиХ, панцир и три телефона

Srbija

Pao "Vračarac": Imao lažni pasoš BiH, pancir i tri telefona

23 h

0
Петковић позвао међународну заједницу да хитно заустави прогон Срба

Srbija

Petković pozvao međunarodnu zajednicu da hitno zaustavi progon Srba

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

43

U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

21

38

Malo vjerovatno da će preživjeti noć: Bolne riječi majke male Maje

21

33

Izbjegnite ove greške ako se farbate kod kuće

21

27

Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

21

24

Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner