Banke upozorile klijente: Možete ostati bez novca

"Upozoravamo vas na slučajeve prevare u kojima napadači nakon kompromitacije tuđeg mobilnog telefona ili Vocap naloga, šalju poruke osobama iz kontakt liste i traže hitnu uplatu na broj računa koji dostavljaju u poruci. Poruka dolazi sa poznatog broja i može djelovati uvjerljivo zbog postojanja prethodne prepiske sa tim kontaktom", stoji u obavještenju koje je Rajfajzen banka poslala svojim korisnicima.

Hronika Vozač tramvaja smrti u stanju šoka prebačen na KCUS: Čeka na ispitivanje psihijatra

Ovu poruku, pojašnjava banka, prepoznaćete po tome što u njoj postoji naglašena hitnost, pritisak ili izgovor da ne mogu da pričaju (npr. da im je "pokvaren mikrofon") - traži se uplata na račun koji vam dostavljaju u poruci i insistira na komunikaciji isključivo porukama, dok se pozivi ili video pozivi izbjegavaju.

"Ne šaljite novac na osnovu poruke, čak i ako dolazi sa poznatog broja! Provjerite identitet osobe pozivom na ranije poznat broj ili video pozivom; potvrdite detalje uplate sa osobom za koju vjerujete da traži pomoć kroz drugi kanal", ukazuje banka.

Oni koji su se ipak prevarili, pa uplatili - treba odmah da kontaktiraju kol centar banke radi moguće blokade transakcija.

I MUP poslao upozorenje

Podsjetimo, MUP Srbije je nedavno upozorio na aktuelne onlajn prevare.

Region Daju kuću potpuno besplatno, ali ima začkoljica

Tako je Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u petak upozorila građane na pojavu novog vida internet prevare kojom se zloupotrebljava Vocap aplikacija.

"Prevara se najčešće vrši tako što građani dobijaju poruke koje djeluju kao da su poslate od poznate osobe, sa sadržajem poput 'našao sam link sa tvojom slikom', 'glasaj klikom na link' ili 'pogledaj ovo, ti si na fotografiji, uz prilog ili internet link. Klikom na takav link, građani budu navedeni da prate dalja uputstva, čime nesvjesno omogućavaju neovlašćenim licima pristup svom Vocap nalogu", naveo je MUP.

Republika Srpska Minić poslao poruku pripadnicima SAJ-a

Nakon toga, napadači mogu da čitaju poruke, šalju poruke u ime žrtve i nastave širenje prevare drugim kontaktima.

MUP je apelovao na građane da "ne otvaraju sumnjive linkove, čak i ako stižu od poznatih kontakata, ne unose kodove niti prate uputstva sa nepouzdanih internet stranica, da redovno provjeravaju da li na svom Vocap nalogu postoje nepoznati 'povezani uređaji', kao i da odmah uklone svaki uređaj koji ne prepoznaju".