Logo
Large banner

Ljekari pokušali da ga odgovore, ali je on insistirao: Novi detalji tragedije u Čačku

Izvor:

Kurir

12.02.2026

12:08

Komentari:

0
Болница Добој-операција
Foto: ATV

U čačanskoj bolnici došlo je do još jednog smrtnog slučaja nakon operacije krajnika, a sada su isplivali novi detalji.

Na odjeljenju ORL preminuo je 38-godišnji muškarac iz Niša. Prema navodima izvora Informera, muškarac je preminuo protekle noći usljed komplikacija poslije operacije krajnika.

Болница

Srbija

Direktor bolnice u Čačku podnio ostavku nakon smrti djevojčice poslije operacije

- Pacijent, koji ne živi u Čačku, porijeklom je iz Niša. Došao je i tražio da ga operiše doktorka, žalio se da ima probleme sa hrkanjem i da hoće da izvadi treći krajnik. Ljekari su pokušali od toga da ga odgovore, ali on je insistirao. Pošto nije naš zdravstveni osiguranik, tražio je da plati, platio je punu cijenu. On je znao šta se desilo sa djevojčicom Emom. Sve je bilo u najboljem redu poslije operacije. Poslije nekoliko sati došlo je do naglog krvarenja. Oko tri sata iza ponoći, on je preminuo - otkrio je Dragan J. Vučićević, urednik Informera.

Saopštenje Ministarstva zdravlja

U OB Čačak u noći između 11. i 12. februara dogodio se smrtni ishod koji je nastupio u postoperativnom toku nakon operacije trećeg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina.

Болница

Srbija

Smrt d‌jevojčice Eme potresla Čačak: Direktor bolnice se obratio građanima

Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao.

- Ministarstvo zdravlja je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u Čačak, a odlukom Ministra zdravlja rukovođenje ORL odeljenjem u OB Čačak preuzeli su ljekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odjeljenju u kratkom vremenskom roku - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Pored toga, ministar zdravlja je dao nalog o uvođenju privremenih mjera u OB Čačak, koja podrazumijeva preuzimanje rukovođenja ovom zdravstvenom ustanovom u narednom periodu. Ministarstvo zdravlja još jednom upućuje iskrene izraze saučešća porodicama preminulih.

Podijeli:

Tagovi :

Čačak

Operacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу

Svijet

Zastrašujući snimak: Automobilom u plamenu zabio se u benzinsku pumpu

2 h

0
Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку

Srbija

Preminuo muškarac nakon operacije krajnika: Još jedna tragedija u Čačku

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Ako iko pravi malverzacije, onda to prave članovi CIK-a

3 h

0
ЦИК БиХ: Новчане казне за СНСД, СДС и Листу за правду и ред

BiH

CIK BiH: Novčane kazne za SNSD, SDS i Listu za pravdu i red

3 h

1

Više iz rubrike

Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку

Srbija

Preminuo muškarac nakon operacije krajnika: Još jedna tragedija u Čačku

3 h

0
Пао "Врачарац": Имао лажни пасош БиХ, панцир и три телефона

Srbija

Pao "Vračarac": Imao lažni pasoš BiH, pancir i tri telefona

16 h

0
Петковић позвао међународну заједницу да хитно заустави прогон Срба

Srbija

Petković pozvao međunarodnu zajednicu da hitno zaustavi progon Srba

19 h

0
Дојава о бомби и у ОШ "Владислав Рибникар": Ђаци одмах евакуисани

Srbija

Dojava o bombi i u OŠ "Vladislav Ribnikar": Đaci odmah evakuisani

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

46

Prenos: Svečana akademija Sretenje 2026

14

44

Prenos: Otvaranje novog Centra za onkologiju i hematologiju u UKC Republike Srpske

14

42

Narod priča: Bračni par Drinić

14

41

Djevojčici amputirana noga nakon nesreće u Sarajevu

14

38

Dodik: Marta Kos je potpuno nebitna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner