Ljekari pokušali da ga odgovore, ali je on insistirao: Novi detalji tragedije u Čačku

U čačanskoj bolnici došlo je do još jednog smrtnog slučaja nakon operacije krajnika, a sada su isplivali novi detalji.

Na odjeljenju ORL preminuo je 38-godišnji muškarac iz Niša. Prema navodima izvora Informera, muškarac je preminuo protekle noći usljed komplikacija poslije operacije krajnika.

Srbija Direktor bolnice u Čačku podnio ostavku nakon smrti djevojčice poslije operacije

- Pacijent, koji ne živi u Čačku, porijeklom je iz Niša. Došao je i tražio da ga operiše doktorka, žalio se da ima probleme sa hrkanjem i da hoće da izvadi treći krajnik. Ljekari su pokušali od toga da ga odgovore, ali on je insistirao. Pošto nije naš zdravstveni osiguranik, tražio je da plati, platio je punu cijenu. On je znao šta se desilo sa djevojčicom Emom. Sve je bilo u najboljem redu poslije operacije. Poslije nekoliko sati došlo je do naglog krvarenja. Oko tri sata iza ponoći, on je preminuo - otkrio je Dragan J. Vučićević, urednik Informera.

Saopštenje Ministarstva zdravlja

U OB Čačak u noći između 11. i 12. februara dogodio se smrtni ishod koji je nastupio u postoperativnom toku nakon operacije trećeg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina.

Srbija Smrt d‌jevojčice Eme potresla Čačak: Direktor bolnice se obratio građanima

Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao.

- Ministarstvo zdravlja je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u Čačak, a odlukom Ministra zdravlja rukovođenje ORL odeljenjem u OB Čačak preuzeli su ljekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odjeljenju u kratkom vremenskom roku - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Pored toga, ministar zdravlja je dao nalog o uvođenju privremenih mjera u OB Čačak, koja podrazumijeva preuzimanje rukovođenja ovom zdravstvenom ustanovom u narednom periodu. Ministarstvo zdravlja još jednom upućuje iskrene izraze saučešća porodicama preminulih.