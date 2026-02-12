Zastrašujući snimak: Automobilom u plamenu zabio se u benzinsku pumpu

Izvor:
Avaz
12.02.2026
12:01
U Rusiji je muškarac zapalio automobil i njime se zabio u benzinsku stanicu, pokušavajući dići u vazduh svog "neprijatelja".
Naime, 37-godišnjak je usmjerio zapaljeno vozilo prema benzinskoj pumpi gdje je stajao njegov 27-godišnji poznanik - koji ga je očigledno ozbiljno naljutio.
😬 In Russia, a man set his car on fire and drove it into a gas station, trying to blow up his "enemy"— NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2026
The 37-year-old directed the burning vehicle toward a fuel pump where his 27-year-old acquaintance — who had apparently seriously angered him — was standing.
No explosion… pic.twitter.com/czd9jCWH34
Nije došlo do eksplozije: automobil se zabio u pumpu, vozač je uspio izaći, a požar je brzo ugašen.
Pokrenut je krivični postupak zbog pokušaja ubistva.
