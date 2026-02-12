Logo
Zastrašujući snimak: Automobilom u plamenu zabio se u benzinsku pumpu

12.02.2026

12:01

Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу
Foto: Printscreen/X

U Rusiji je muškarac zapalio automobil i njime se zabio u benzinsku stanicu, pokušavajući dići u vazduh svog "neprijatelja".

Naime, 37-godišnjak je usmjerio zapaljeno vozilo prema benzinskoj pumpi gd‌je je stajao njegov 27-godišnji poznanik - koji ga je očigledno ozbiljno naljutio.

Nije došlo do eksplozije: automobil se zabio u pumpu, vozač je uspio izaći, a požar je brzo ugašen.

Pokrenut je krivični postupak zbog pokušaja ubistva.

benzinska pumpa

Rusija

