Zastrašujući snimak: Automobilom u plamenu zabio se u benzinsku pumpu

U Rusiji je muškarac zapalio automobil i njime se zabio u benzinsku stanicu, pokušavajući dići u vazduh svog "neprijatelja".

Naime, 37-godišnjak je usmjerio zapaljeno vozilo prema benzinskoj pumpi gd‌je je stajao njegov 27-godišnji poznanik - koji ga je očigledno ozbiljno naljutio.

😬 In Russia, a man set his car on fire and drove it into a gas station, trying to blow up his “enemy”



The 37-year-old directed the burning vehicle toward a fuel pump where his 27-year-old acquaintance — who had apparently seriously angered him — was standing.



No explosion… pic.twitter.com/czd9jCWH34 — NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2026

Nije došlo do eksplozije: automobil se zabio u pumpu, vozač je uspio izaći, a požar je brzo ugašen.

Pokrenut je krivični postupak zbog pokušaja ubistva.