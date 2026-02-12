12.02.2026
09:56
Komentari:0
Sukob u Ukrajini je na prekretnici zbog pitanja podrške kijevskom režimu i podjela unutar Evropske unije, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti Rodion Mirošnik, izaslanik za zločine kijevskog režima u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.
"Sada smo, možda, u određenom prelomnom momentu, koji je prvenstveno povezan sa snabdijevanjem i održavanjem nesamostalnog kijevskog režima. Njegova sposobnost da opstane i nastavi krvoproliće direktno zavisi od podrške, prije svega, iz Evrope", rekao je Mirošnik.
On je napomenuo da je zapadni svijet trenutno podijeljen, a nastavak sukoba zavisi od stava najradikalnijih "jastrebova" EU, Britanije i "evropske trojke" – koji pomažu Kijevu finansijski, vojno i diplomatski.
Prema njegovim riječima, vojne akcije treba posmatrati kao veliku šahovsku partiju.
"Svaki korak prate uzvratne akcije. Trajanje borbenih dejstava zavisi od sposobnosti strana da odgovore", zaključio je Mirošnik.
Svijet
59 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Društvo
1 h0
Svijet
59 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
10
36
10
28
10
18
10
15
10
01
Trenutno na programu