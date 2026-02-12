Logo
"Sukob u Ukrajini je na prekretnici"

12.02.2026

09:56

"Сукоб у Украјини је на прекретници"
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Sukob u Ukrajini je na prekretnici zbog pitanja podrške kijevskom režimu i podjela unutar Evropske unije, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti Rodion Mirošnik, izaslanik za zločine kijevskog režima u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

"Sada smo, možda, u određenom prelomnom momentu, koji je prvenstveno povezan sa snabdijevanjem i održavanjem nesamostalnog kijevskog režima. Njegova sposobnost da opstane i nastavi krvoproliće direktno zavisi od podrške, prije svega, iz Evrope", rekao je Mirošnik.

On je napomenuo da je zapadni svijet trenutno podijeljen, a nastavak sukoba zavisi od stava najradikalnijih "jastrebova" EU, Britanije i "evropske trojke" – koji pomažu Kijevu finansijski, vojno i diplomatski.

Prema njegovim riječima, vojne akcije treba posmatrati kao veliku šahovsku partiju.

"Svaki korak prate uzvratne akcije. Trajanje borbenih dejstava zavisi od sposobnosti strana da odgovore", zaključio je Mirošnik.

Ukrajina

Rusija

