Režim Vladimira Zelenskog računa na ponovno naoružavanje i nastavak sukoba, umjesto na dijalog, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Kijev je spreman bukvalno na sve kako bi sprečio postizanje pravednog mira u Ukrajini", rekla je ona na brifingu za novinare.

Zaharova je istakla da režim u Kijevu u trenutku kada se vode pregovori pojačava napade.

"Banderovski režim nastavlja da teroriše civilno stanovništvo Rusije, cinično intenzivirajući raketne napade i napade dronovima na civilne objekte , stambene objekte, medicinske ustanove, crkve. Svjesno intenziviraju napade u vrijeme dok se održavaju međunarodni sastanci u cilju rješenja sukoba", navela je Zaharova.

Neuspješni atentat na generala ruske vojske Vladimira Aleksejeva pokazuje namjeru Kijeva da osujeti pregovarački proces, dodala je ona.

EU ne dopušta Kijevu da prihvati kompromis

Prema riječima Zaharove, namera Kaje Kalas, šefa evropske diplomatije, da Rusiji postavlja uslove u vezi sa Ukrajinom, samo potvrđuje da je cilj Unije da svi sredstvima spriječi prekid sukoba.

Iznijeli su uslove koji su nam očigledno neprihvatljivi: bilo da je to 'mirovna formula' Vladimira Zelenskog ili raspoređivanje neke vrste međunarodnog 'mirovnog kontingenta' na ukrajinskoj teritoriji, istakla je Zaharova.

"Upravo sada EU ne dopušta Ukrajini da prihvati bilo kakav kompromis u cilju postizanja rešenja", istakla je ona.

Kako je precizirala, Moskva je bila i ostaje otvorena za ravnopravni dijalog sa svima koji mogu dati konstruktivan doprinos potrazi za diplomatskim rješenjem.

Svijet Moskva o ponavljanju izbora u Srpskoj: Zapad opet pokušava da je destabilizuje

"Međutim, dok EU ne shvati da rješavanje osnovnih uzroka ukrajinskog sukoba nije ustupak Rusiji, već doprinos dugoročnoj stabilnosti i bezbjednosti na evropskom kontinentu, nemoguće je da se razgovara o njihovoj ulozi u mirovnom rješenju u bilo kom svojstvu", poručila je Zaharova.

Da biste sjedeli za stolom – treba da znate kako da se ponašate, dodala je ona.

"A ono što Evropljani sada rade, ta retorika koji sebi dozvoljavaju, laž koja teče iz njihovih usta, laž za koju se nisu iskupili ni rečju ni delom tokom manipulacija sa Minskim sporazumima, ne dozvoljava da ih razmatramo kao prihvatljive, ne samo pregovarače, već i susede za stolom", rekla je portparol.

Francuska glavni saboter rusko-američkih pregovora

Zaharova je istakla da malo koja država toliko napora ulaže u sabotiranje rusko-američkih pregovora koliko Francuska.

"Rusija nikada nije odbila dijalog s Francuskom, Pariz je taj koji je prekinuo odnose", istakla je ona i dodala da je izjavljena želja predsjednika Francuske Emanuela Makrona za telefonski razgovor sa ruskim liderom ostala mrtvo slovo na papiru.

Ima osnova da se veruje da iza Makronovih izjava ne stoji želja za dogovorom već da se uključi u pregovarački proces sa svojim zahtijevima, dodala je diplomata.

(sputnik srbija)