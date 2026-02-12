Koliko svjetski lideri imaju godina? Iznenadiće vas jedno ime

Najstariji predsjednik na svijetu trenutno je predsjednik Kameruna Pol Bija sa 92 godine. Na čelu ove afričke države je od 1982. godine.

Dvije godine mlađi od njega su Mahmud Abas predsjednik Palestine i kralj Saudijske Arabije Salman.

Među starijim liderima je i iranski Ajatolah Hamnei sa 88 godina, a iza njega je predsjednik Brazila Lula Da Silva sa 80 godina. Američki predsjednik Donald Tramp ima 79 godina.

Luiz Inasio Lula da Silva-30082025

Indijski premijer Narendra Modi ima 75 godina, kineski Si Đinping 72, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu ima 76 godine.

Benjamin Netanjahu-28092025

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan ima 71 godinu kao i Angela Merkel. Ono što je neke iznenadilo su godine njemačkog kancelara Fridriha Merca koji ima 70 godina, ali izgleda dosta mlađe.

Fridrih Merc

Premijer Mađarske Viktor Orban ima 62, njegov kanadski kolega Mark Karni 60, dok britanski Kir Starmer ima 63 godine.

U šezdesetim su španski premijer Pedro Sančez koji ima 53 godina, a predsjednik Argentine Havijer Milei 55.

Havijer Milei

Emanuel Makron i Volodimir Zelenski su ista generacija. Imaju 48 godina, a italijanska premijerka Đorđa Meloni je godinu starija.

Kim Džong Un, lider Sjeverne Koreje ima 42 godine, dok njegov militantni kolega, lider Burkine Faso Ibrahim Traore ima 37. godina.