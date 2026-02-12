Logo
Vrlo nezdrav vazduh u Banjaluci

Izvor:

SRNA

12.02.2026

10:28

Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.
Foto: ATV

Vrlo nezdrav vazduh jutros je u Banjaluci, a nezdrav je u Brodu, Prijedoru, Doboju, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci je 251, pa su kod osoba sa respiratornim oboljenjima mogući pojačani simptomi i intenzitet bolesti, a povećana je vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih negativnih posljedica po respiratorne organe.

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Brodu 195, u Prijedoru 153, u Kaknju 170 i u Visokom 164.

U Doboju, Sarajevu, Zenici, Travniku, Ilijašu, Tuzli i Vogošći vazduh je okarakterisan kao nezdrav za osjetljive grupe.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

zagađen vazduh

Banjaluka

