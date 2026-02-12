U Srpskoj rođeno 18 beba

Izvor:
SRNA
12.02.2026
08:00
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, po devet dječaka i djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.
Po pet beba rođeno je u Banjaluci i Bijeljini, dvije u Nevesinju, a po jedna u Doboju, Zvorniku, Prijedoru, Foči, Trebinju i Gradišci.
U Banjaluci i Bijeljini rođena su tri dječaka i po dvije djevojčice, u Nevesinju dječak i djevojčica, u Doboju i Zvorniku po jedan dječak, a u Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju po jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u porodilištu u Istočnom Sarajevu.
