U Srpskoj rođeno 18 beba

SRNA

12.02.2026

08:00

Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, po devet dječaka i djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Po pet beba rođeno je u Banjaluci i Bijeljini, dvije u Nevesinju, a po jedna u Doboju, Zvorniku, Prijedoru, Foči, Trebinju i Gradišci.

U Banjaluci i Bijeljini rođena su tri dječaka i po dvije djevojčice, u Nevesinju dječak i djevojčica, u Doboju i Zvorniku po jedan dječak, a u Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju po jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištu u Istočnom Sarajevu.

