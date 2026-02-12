Danas slavimo tri velika učitelja koji su postali simbol jedinstva vjere

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi Sveta tri jerarha, praznik posvećen vaseljenskim hrišćanskim učiteljima - Vasiliju Velikom, Grigoriju Bogoslovu i Jovanu Zlatoustom, čija su objedinjena teološka učenja obilježila vizantijsku crkvu 11. vijeka i usmjerila pravoslavno bogoslovlje.

Tri vaseljenska učitelja, koji su svojim umom, obrazovanjem i načinom propovedanja hrišćanstva prevazišli svoje savremenike i koje je Crkva svrstala u red svetih, bili su tema velikih bogoslovskih sporova i rasprave u narodu, koji su okončani 1084. godine ustanovljenjem zajedničkog praznika, u vrijeme cara Aleksija Komnena.

U javnim bogoslovskim raspravama jedni su uzdizali Vasilija zbog čistote i hrabrosti, drugi Grigorija zbog nedostižne visine u bogoslovlju, a treći Zlatoustog zbog čudesne slatkorečivosti i jasnoće u propovedanju hrišćanske vjere.

Njihove pristalice su se nazivali Vasilijani, Grigorijani i Jovaniti.

Prema predanju, spor je riješen kada su se svetitelji javili u snu episkopu evhairskom Jovanu, prvo svaki zasebno, a potom zajedno, poručivši mu da su "jedno u boga", da u njima nema ništa protivrečno i savjetujući ga da im napiše zajedničku liturgiju i odredi zajednički praznik.

Prema kanonu SPC, ovaj praznik spada u zapovedne zbog značaja za sveukupno hrišćansko učenje.

Sveta tri jerarha slave se uvijek 12. februara po Gregorijanskom, odnosno 30. januara po Julijanskom i bogoslužbenom kalendaru SPC.

U pravoslavnim hramovima tada se služe liturgije u slavu svetitelja koji su zauzeli visoko mjesto u istoriji hrišćanske crkve.

Na ovaj praznik SPC slavi svetog Vasilija Velikog kao retoričara, filozofa i pisca svetih liturgija koje se služe 10 puta godišnje na velike pravoslavne praznike.

Sveti Grigorije Bogoslov se proslavlja kao episkop u Carigradu, a 12 godina je upravljao crkvom utvrđujući pravoslavlje, dok je sveti Jovan Zlatousti, kao veliki besjednik i tumač Svetog pisma, svojom rečitošću i jasnoćom misli prevazišao sve grčke retoričare.

Sveta tri jerarha proslavljaju svi pravoslavci, jer oni uživaju veliko poštovanje u srpskom narodu gdje su od davnine esnafska slava metalaca, a pravoslavni grčki narod ih smatra ne samo crkvenim već i nacionalnim i školskim praznikom.

Svaki od ovih svetitelja praznuje se posebno u mjesecu januaru - sveti Vasilije Veliki 1, sveti Georgije Bogoslov 25, a sveti Jovan Zlatousti 27. januara po julijanskom kalendaru koji poštuje SPC, a ovaj zajednički praznik ustanovljen je u XI vijeku za vrjieme cara Aleksija Komnena.

