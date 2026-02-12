Logo
Large banner

Danas slavimo tri velika učitelja koji su postali simbol jedinstva vjere

Izvor:

Telegraf

12.02.2026

07:15

Komentari:

0
Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi Sveta tri jerarha, praznik posvećen vaseljenskim hrišćanskim učiteljima - Vasiliju Velikom, Grigoriju Bogoslovu i Jovanu Zlatoustom, čija su objedinjena teološka učenja obilježila vizantijsku crkvu 11. vijeka i usmjerila pravoslavno bogoslovlje.

Tri vaseljenska učitelja, koji su svojim umom, obrazovanjem i načinom propovedanja hrišćanstva prevazišli svoje savremenike i koje je Crkva svrstala u red svetih, bili su tema velikih bogoslovskih sporova i rasprave u narodu, koji su okončani 1084. godine ustanovljenjem zajedničkog praznika, u vrijeme cara Aleksija Komnena.

U javnim bogoslovskim raspravama jedni su uzdizali Vasilija zbog čistote i hrabrosti, drugi Grigorija zbog nedostižne visine u bogoslovlju, a treći Zlatoustog zbog čudesne slatkorečivosti i jasnoće u propovedanju hrišćanske vjere.

Njihove pristalice su se nazivali Vasilijani, Grigorijani i Jovaniti.

Prema predanju, spor je riješen kada su se svetitelji javili u snu episkopu evhairskom Jovanu, prvo svaki zasebno, a potom zajedno, poručivši mu da su "jedno u boga", da u njima nema ništa protivrečno i savjetujući ga da im napiše zajedničku liturgiju i odredi zajednički praznik.

Prema kanonu SPC, ovaj praznik spada u zapovedne zbog značaja za sveukupno hrišćansko učenje.

Sveta tri jerarha slave se uvijek 12. februara po Gregorijanskom, odnosno 30. januara po Julijanskom i bogoslužbenom kalendaru SPC.

-спц-вјера-црква-фреске-

Društvo

Vjeruje se da će vam se grijesi oprostiti ako izgovorite ovu molitvu!

U pravoslavnim hramovima tada se služe liturgije u slavu svetitelja koji su zauzeli visoko mjesto u istoriji hrišćanske crkve.

Na ovaj praznik SPC slavi svetog Vasilija Velikog kao retoričara, filozofa i pisca svetih liturgija koje se služe 10 puta godišnje na velike pravoslavne praznike.

Sveti Grigorije Bogoslov se proslavlja kao episkop u Carigradu, a 12 godina je upravljao crkvom utvrđujući pravoslavlje, dok je sveti Jovan Zlatousti, kao veliki besjednik i tumač Svetog pisma, svojom rečitošću i jasnoćom misli prevazišao sve grčke retoričare.

Sveta tri jerarha proslavljaju svi pravoslavci, jer oni uživaju veliko poštovanje u srpskom narodu gdje su od davnine esnafska slava metalaca, a pravoslavni grčki narod ih smatra ne samo crkvenim već i nacionalnim i školskim praznikom.

Svaki od ovih svetitelja praznuje se posebno u mjesecu januaru - sveti Vasilije Veliki 1, sveti Georgije Bogoslov 25, a sveti Jovan Zlatousti 27. januara po julijanskom kalendaru koji poštuje SPC, a ovaj zajednički praznik ustanovljen je u XI vijeku za vrjieme cara Aleksija Komnena.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

svetac

Crkva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Непоткупљив, није хтио да се одрекне вјере, па бачен лавовима: Данас славимо Светог Игњатија Богоносца

Društvo

Nepotkupljiv, nije htio da se odrekne vjere, pa bačen lavovima: Danas slavimo Svetog Ignjatija Bogonosca

1 d

0
Вјерује се да ће вам се гријеси опростити ако изговорите ову молитву!

Društvo

Vjeruje se da će vam se grijesi oprostiti ako izgovorite ovu molitvu!

2 d

0
Сутра никако не узимајте овај предмет у руке! Вјерује се да ћете повриједити свеца

Društvo

Sutra nikako ne uzimajte ovaj predmet u ruke! Vjeruje se da ćete povrijediti sveca

1 sedm

0
Пресуда у Истанбулу због пуцњаве у цркви: Двије доживотне робије и 143 године затвора

Svijet

Presuda u Istanbulu zbog pucnjave u crkvi: Dvije doživotne robije i 143 godine zatvora

4 d

0

Više iz rubrike

У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Društvo

U Tesliću Dan žalosti nakon smrti djevojčice Milice Malić

3 h

0
Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?

Društvo

Kakvo je stanje u sektoru mljekarstva i poljoprivrede?

15 h

1
Директор РиТЕ са радницима

Društvo

Direktor Novaković sa radnicima koji su podigli prevrnuti bager: Još jednom sloga pobijedila

17 h

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Društvo

MUP Srpske poslao važno obavještenje

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

36

Ukrajinac izbačen sa Zimskih olimpijskih igara: Razlog je - kaciga

10

28

Vrlo nezdrav vazduh u Banjaluci

10

18

Radončić: Dodik i Cvijanović na međunarodnom planu deklasirali dvojac Bećirović-Konaković

10

15

Akcija "Blok": U Banjaluci uhapšen Davor Samardžija

10

01

Savo Kisjelica tvrdi da je požar podmetnut: Policija i Tužilaštvo upućuju jedni na druge

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner