Presuda u Istanbulu zbog pucnjave u crkvi: Dvije doživotne robije i 143 godine zatvora

07.02.2026

19:37

Пресуда у Истанбулу због пуцњаве у цркви: Двије доживотне робије и 143 године затвора

Sud u Istanbulu je donio presudu u slučaju napada na katoličku crkvu Svete Marije, a trojica glavnih optuženih dobila su po dvije doživotne kazne zatvora i još 143 godine iza rešetaka.

Osuđeno je još petoro optuženih na ukupno 101 godinu i šest mjeseci zatvora za tri različita krivična djela, objavio je portal T24.

Presudu je donio 26. krivični sud u Istanbulu. Od 43 optuženih, David Tandujev, Amirhon Haligov i Adam Hamirzajev osuđeni su po članovima lokalnog krivičnog zakona "pokušaj nasilnog rušenja ustavnog poretka" i "ubistvo sa predumišljajem pod otežavajućim okolnostima".

Tandujev je ruski državljanin, dok su Haligov i Hamirzajev državljani Tadžikistana.

Petoro optuženih u ovom slučaju, svi državljani Tadžikistana, osuđeni su po istim članovima na 101 godinu i šest mjeseci zatvora, a dvojica su osuđena na po šest godina. Trideset jedan optuženi je oslobođen. Još dvojica optuženih su takođe dobila različite zatvorske kazne.

Napad na crkvu Santa Marija u Sarijeru, u Istanbulu, dogodio se 28. januara 2024. godine. Dva maskirana muškarca otvorila su vatru tokom nedjeljne službe u crkvi i ubile jednog turskog državljanina. Teroristička grupa Islamska država preuzela je odgovornost za napad. U okviru istrage privedeno je više od 60 ljudi.

