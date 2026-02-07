Logo
Šta se dešava u Veneciji: Rekordan broj visokih plima, sistem za zaštitu se aktivirao 10 puta

SRNA

Шта се дешава у Венецији: Рекордан број високих плима, систем за заштиту се активирао 10 пута

U Veneciji je zabilježeno 15 visokih plima u periodu od devet dana, što je rekord za ovo doba godine, a u deset slučajeva aktivirao se sistem barijera za zaštitu od poplava, rekao je direktor Centra za plimu i oseku Alvis Papa.

Papa je izjavio da je rekord povezan sa nivoom mora, koji je porastao posljednjih godina zbog klimatskih promjena.

"Danas smo na oko 40 centimetara", objasnio je Papa agenciji ANSA i dodao da je deset plima u posljednjih nekoliko dana bilo iznad 110 centimetara.

On je rekao da su početkom dvijehiljaditih bili potrebni veoma jaki vjetrovi da podignu plimu za 80 centimetara, a da je sada dovoljan slabiji vjetar da podigne plimu za metar.

U istom periodu prošle godine zabilježena je samo jedna visoka plima, a u posljednjih 15 godina, samo jednom, 2014. godine, taj broj je dostigao 11.

Venecija

