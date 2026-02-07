Čečenski lider Ramzan Kadirov objavio je snimak likvidacije ukrajinskih vojnika u Kostjantinjivki u Donjeckoj oblasti na svom Telegram kanalu.

"U gradu Kostjantinjivka u Donjeckoj Narodnoj Republici, pripadnici 78. puka 'Sjever-Ahmat' ruskog Ministarstva odbrane uspješno rade zajedno sa drugim ruskim jedinicama ... Naši borci kontrolišu teritoriju privatnog sektora... Na snimku se vidi jedna od ovih neutralisanih grupa bandita ukrajinskih oružanih snaga koju čini pet militanata", napisao je Kadirov.

On je dodao da je kretanje ukrajinskih vojnika zabilježeno tokom vazdušnog izviđanja od strane operatera jedinice bespilotnih letjelica.

"Neprijatelj je pokušao da djeluje prikriveno. Nije uspjelo. Na kraju, posade dronova za borbu sa direktnim linijama su se pridružile eliminaciji neprijatelja. Naši jurišni dronovi 'Molnija', zajedno sa pukovskom artiljerijom, nanijeli su razorne udare na identifikovane ciljeve. Zahvaljujući brzom reagovanju i odličnoj koordinaciji naših jedinica, neprijatelj je pretrpio nepopravljive gubitke u ljudstvu. Operacija je bila glatka i brza", napisao je čečenski lider u opisu snimka.