Španski poljoprivrednici ugroženi olujom: Sve je pod vodom

Poljoprivrednici u Španiji upozorili su danas da su bujični pljuskovi i jaki vjetrovi koji su pogodili zemlju ove nedjelje poplavili polja i prouzrokovali štetu usevima vrijednu milione evra.

Niz oluja pogodio je Španiju i Portugal, donoseći obilne kiše, grmljavinu, sneg i jake vjetrove, dok se stanovnici pripremaju za ekstremne vremenske uslove.

Danas je Iberijsko poluostrvo pogodila nova oluja, Marta. „Kiša pada neprestano“, rekao je Migel Anhel Perez iz poljoprivredne organizacije COAG španskoj televizijskoj stanici TVE. „Usevi poput brokolija, šargarepe i karfiola su pod vodom. Hiljade hektara su poplavljene. Imamo pravu prirodnu katastrofu“, dodao je.

Perez je dodao da je oluja prouzrokovala štetu od miliona evra ovogodišnjem usjevu i da će poljoprivrednici tražiti pomoć vlade za oporavak. Više od 11.000 ljudi je bilo primorano da napusti svoje domove u južnom španskom regionu Andaluzija, dok je skoro 170 puteva zatvoreno širom Španije. Železnički saobraćaj je takođe bio poremećen u susednom Portugalu.

Fudbalske utakmice su takođe odložene

Španski premijer Pedro Sančez pozvao je stanovnike na društvenim mrežama da budu oprezni i da slijede uputstva vlasti. Nacionalna meteorološka agencija AEMET upozorila je da će oluja Marta donijeti snijeg i opasne priobalne uslove, kao i još kiše. Vlasti su izdale narandžasto upozorenje na vremenske uslove, drugo najjače poslije crvenog.

Kao rezultat toga, odložene su fudbalske utakmice prve i druge lige u Andaluziji, između Sevilje i Đirone i Kadiza i Almerije, koje su trebalo da se odigraju danas. Stanovnici nekoliko gradova u planinskom vencu blizu grada Malage, koji je ove nedjelje pogodila oluja Leonardo, rekli su da se tlo treslo danima.

Svijet Udarilo jako nevrijeme: Policija pozvala građane - pripremite pakete

Sela u blizini rijeke Gvadalkvivir evakuisana su juče jer je nivo vode dramatično porastao. Zamenica španskog premijera Marija Hesus Montero upozorila je da se očekuje da će reka dostići vrhunac danas ili sutra. U Portugalu, gdje su obilne kiše primorale tri grada da odlože predsedničke izbore zakazane za sutra do sljedeće nedjelje, više od 26.500 spasilaca se bori sa posledicama oluje.

(indeks)