Fico zatražio nastavak rada slovačko-ruskih međudržavnih komisija

Izvor:

SRNA

07.02.2026

15:26

Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da je zatražio od ministra spoljnih poslova Juraja Blanare da nastavi saradnju sa Rusijom kroz rad međudržavnih komisija.

"Oduvijek sam bio jedan od onih političara koji se zalažu za dijalog sa Rusijom. Ministar Blanar je već dobio moje instrukcije da ponovo uspostavi rad raznih međudržavnih komisija", rekao je Fico slovačkoj televiziji.

On je u septembru izjavio da Slovačka ima konstruktivan pristup odnosima sa Rusijom i da je zainteresovana za njihovo obnavljanje kada se završi sukob u Ukrajini.

Tagovi:

Robert Fico

Rusija

Slovačka

