Izvor:
SRNA
07.02.2026
14:59
Komentari:0
Rusija će se boriti protiv pokušaja da se falsifikuje istorija i iskrivi istina o Drugom svjetskom ratu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Suprotstavljamo se pokušajima falsifikovanja istorije i iskrivljavanja istine o Drugom svjetskom ratu i njegovom ishodu dijeljenjem objektivnih informacija i okupljanjem pristalica", rekla je Zaharova.
Govoreći o situaciji u Evropi, Zaharova je ukazala na revizionističke rezolucije Evropskog parlamenta u kojima se tvrdi da nacistička Njemačka i Sovjetski Savez dijele odgovornost za početak Drugog svjetskog rata.
Ona je istakla da je to suprotno presudi Nirnberškog tribunala i Povelji UN i potkopava temelje poslijeratnog svjetskog poretka.
Svijet
Zaharova o Epstajnu: Ovo je pakao, zašto nema međunarodne istrage
"Oni se ne zaustavljaju ni pred čim. Opservatorija za nastavu istorije koja djeluje pri Savjetu Evrope vrši agresivnu ukrajinizaciju onoga što je ostalo u udžbeničkim prikazima kontinentalne i globalne istorijske uloge Rusije", dodala je ona.
Zaharova je konstatovala da "pranje mozga sada počinje u školskim klupama".
Najnovije
Najčitanije
15
49
15
46
15
32
15
26
15
12
Trenutno na programu
13:30
Gastro bar ( R)
lajfstajl
13:55
Vremenska prognoza
vremenska prognoza
14:00
Slučajno u ljubavi (12+,R)
filmski program
15:30
Dosije (R)
infpr,stivno politički
16:00
Putnik namjernik ( R)
putopis
16:30
Vremenska prognoza
vremenska prognoza
16:35
Narod priča - izbor
reportažna emisija