Logo
Large banner

Zaharova: Moskva će se boriti protiv falsifikovanja istorije

Izvor:

SRNA

07.02.2026

14:59

Komentari:

0
Захарова: Москва ће се борити против фалсификовања историје

Rusija će se boriti protiv pokušaja da se falsifikuje istorija i iskrivi istina o Drugom svjetskom ratu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Suprotstavljamo se pokušajima falsifikovanja istorije i iskrivljavanja istine o Drugom svjetskom ratu i njegovom ishodu dijeljenjem objektivnih informacija i okupljanjem pristalica", rekla je Zaharova.

Govoreći o situaciji u Evropi, Zaharova je ukazala na revizionističke rezolucije Evropskog parlamenta u kojima se tvrdi da nacistička Njemačka i Sovjetski Savez dijele odgovornost za početak Drugog svjetskog rata.

Ona je istakla da je to suprotno presudi Nirnberškog tribunala i Povelji UN i potkopava temelje poslijeratnog svjetskog poretka.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova o Epstajnu: Ovo je pakao, zašto nema međunarodne istrage

"Oni se ne zaustavljaju ni pred čim. Opservatorija za nastavu istorije koja djeluje pri Savjetu Evrope vrši agresivnu ukrajinizaciju onoga što je ostalo u udžbeničkim prikazima kontinentalne i globalne istorijske uloge Rusije", dodala je ona.

Zaharova je konstatovala da "pranje mozga sada počinje u školskim klupama".

Podijeli:

Tagovi:

Marija Zaharova

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова: Уморни су од тога да се не питају

Svijet

Zaharova: Umorni su od toga da se ne pitaju

2 d

0
Москва о понављању избора у Српској: Запад опет покушава да је дестабилизује

Svijet

Moskva o ponavljanju izbora u Srpskoj: Zapad opet pokušava da je destabilizuje

3 d

3
Захарова: Трупе "коалиције вољних" биће легитимна мета

Svijet

Zaharova: Trupe "koalicije voljnih" biće legitimna meta

3 d

0
Захарова о случају Епстина: Нека се присјете Путинових ријечи

Svijet

Zaharova o slučaju Epstina: Neka se prisjete Putinovih riječi

3 d

0

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Teroristički napad u Studentskom domu u Rusiji!

1 h

0
САД тврди да је Кина у тајности детонирала нуклеарну бомбу

Svijet

SAD tvrdi da je Kina u tajnosti detonirala nuklearnu bombu

1 h

0
Познато ко стоји иза атентата на Путиновог генерала

Svijet

Poznato ko stoji iza atentata na Putinovog generala

2 h

0
Зеленски открио да су Американци дали рок

Svijet

Zelenski otkrio da su Amerikanci dali rok

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

49

Otkrivene dimljene mumije u Vijetnamu: Revolucija u istoriji mumifikacije

15

46

Veze sa Epstinom: pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture

15

32

Preminuo Miro Vuksanović

15

26

Fico zatražio nastavak rada slovačko-ruskih međudržavnih komisija

15

12

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

Small banner

Trenutno na programu

13:30

Gastro bar ( R)

lajfstajl

13:55

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

14:00

Slučajno u ljubavi (12+,R)

filmski program

15:30

Dosije (R)

infpr,stivno politički

16:00

Putnik namjernik ( R)

putopis

16:30

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

16:35

Narod priča - izbor

reportažna emisija

Stanje na graničnim prelazima

Small banner