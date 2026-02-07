Rusija će se boriti protiv pokušaja da se falsifikuje istorija i iskrivi istina o Drugom svjetskom ratu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Suprotstavljamo se pokušajima falsifikovanja istorije i iskrivljavanja istine o Drugom svjetskom ratu i njegovom ishodu dijeljenjem objektivnih informacija i okupljanjem pristalica", rekla je Zaharova.

Govoreći o situaciji u Evropi, Zaharova je ukazala na revizionističke rezolucije Evropskog parlamenta u kojima se tvrdi da nacistička Njemačka i Sovjetski Savez dijele odgovornost za početak Drugog svjetskog rata.

Ona je istakla da je to suprotno presudi Nirnberškog tribunala i Povelji UN i potkopava temelje poslijeratnog svjetskog poretka.

"Oni se ne zaustavljaju ni pred čim. Opservatorija za nastavu istorije koja djeluje pri Savjetu Evrope vrši agresivnu ukrajinizaciju onoga što je ostalo u udžbeničkim prikazima kontinentalne i globalne istorijske uloge Rusije", dodala je ona.

Zaharova je konstatovala da "pranje mozga sada počinje u školskim klupama".