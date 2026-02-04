Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova podsjetila je na izjave predsjednika Vladimira Putina o "vampirskom balu" na Zapadu, komentarišući nova dokumenta koja se odnose na slučaj Džefrija Epstina.

"Uhvatila sam sebe kako razmišljam, to nije bila čak ni misao, to je bio osjećaj... Sada to zaista ublažavam, ali izaziva fizičku mučninu. Shvatila sam da više ne mogu. Mogu, recimo, za 15 minuta, možda da savladam jedan dio materijala, jednu poruku... Razumijem da za mene kao osobu postoji ograničenje u tom smislu", izjavila je za Zaharova za Sputnjik radio, prenosi RT Balkan.

Kako je dodala, nedostaje joj snaga da shvati i "svari" ono što se nalazi u dokumentima o slučaju Epstina, zato što ova priča još uvijek nema ni jasne obrise, niti se razumije koji je njen obim.

"Vjerujem da je ono što smo upravo vidjeli pahuljica na vrhu ledenog brijega", naglasila je.

Napomenula je da dokumenti sadrže imena mnogih poznatih vladinih zvaničnika, biznismena, diplomata i naučnika i ocijenila da su ljudi birani za visoke pozicije upravo iz te "septičke jame".

Svijet Tramp: Putin održao riječ

Ona je poručila da svi treba da pogledaju odlomak iz intervjua ruskog predsjednika Vladimira Putina, "dio gdje kaže da vidimo vampirski bal i, hvala Bogu, bliži mu se kraj".

"O tome govorimo – da su zapadne elite uglavnom formirane na osnovu svog odgoja u ovim septičkim jamama, ovim močvarama, ovim ćoškovima sa pacovima", navela je ona.

Ona je istakla da oni koji sada vraćaju primat tradicionalnim vrijednostima, uključujući i Rusiju, vjeruju da je odabir najboljih prirodan, "iz perspektive modernog shvatanja dobra i zla".

"Ali dugi niz godina, oni su birali najgore od najgori", podsjetila je Zaharova.

U martu 2024. godine, ruski lider je izjavio da su zapadne elite "vijekovima navikle da pune stomake ljudskim mesom, a džepove novcem", ali moraju da shvate da se "vampirski bal završava".

Kancelarija državnog tužioca SAD je ranije saopštila da su objavljeni svi materijali iz slučaja Epstin, koji broje više od 3,5 miliona. Džefri Epstin je 2019. godine optužen za trgovinu maloljetnicima u svrhu seksualne eksploatacije.