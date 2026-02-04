Logo
Tramp: Putin održao riječ

Izvor:

Sputnjik

04.02.2026

07:28

Komentari:

0
Трамп амерички предсједник
Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da je razgovarao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, ali nije otkrio kada je razgovor održan.

- Razgovarao sam sa njim. Želim da okonča ukrajinski sukob - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

поврће-тржница

Društvo

Cijene voća i povrća na Tržnici u Banjaluci: Bijeli luk i do 17 KM

On je istakao da je Putin održao riječ u vezi sa obustavom napada na Ukrajinu.

- Radilo se o periodu od nedjelje do nedjelje. On (Putin) je održao riječ u tom djelu. To je bilo značajno, znate, jedna nedelja, pristali bismo na sve (na bilo koji period), jer je tamo veoma, veoma hladno - rekao je Tramp.

bijela kuća-11092025

Svijet

Bijela kuća: Vitkof i Kušner će učestvovati na trilaterali sa Rusijom i Ukrajinom

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je saopštio da je Tramp zatražio od Putina da se uzdrži od napada na Kijev do 1. februara "kako bi se stvorili povoljni uslovi za pregovore".

Donald Tramp

Vladimir Putin

