Bijela kuća: Vitkof i Kušner će učestvovati na trilaterali sa Rusijom i Ukrajinom

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner učestvovaće na trilateralnim pregovorima sa Rusijom i Ukrajinom u Abu Dabiju, izjavila je sinoć portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.

Prema njenim riječima, delegacije SAD, Ukrajine i Rusije "do sada nisu bile u stanju da sjednu za pregovarački sto i pokrenu se ka miru".

Ona je ocijenila da je izaslanik Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa, "učinio nemoguće mogućim" kad je riječ o postizanju mira na Bliskom istoku i da se zato očekuje da slično bude učinjeno i u slučaju rata u Ukrajini, prenosi Foks njuz.

Ona je trilateralne sastanke iz januara ove godine nazvala 'istorijskim'.

Na razgovorima u januaru američku delegaciju činili su izaslanici Vitkof, Kušner i Džoš Gruenbaum, kao i vojni sekretar Den Driskol i general Aleksus Grinkevič.

Ukrajinu su predstavljali šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Kirilo Budanov, savjetnik za nacionalnu bezbjednost Rustem Umerov i načelnik vojnog štaba, general Andrij Hnatov, zajedno sa savjetnicima Sergijem Kislicom i Davidom Arahamijom.

Ruski tim je predvodio šef ruske vojne obaveštajne službe Igor Kostjukov.