Kućna pomoćnica iz BiH bila u sastavu bande koja je ojadila austrijskog pezionera

Izvor:

Agencije

04.02.2026

07:01

Komentari:

0
Foto: Pixabay

U Regionalnom sudu u Ajzenštatu počelo je suđenje osumnjičenoj četvorki koja se tereti da je na “perfidan” način prevarila, sad već pokojnog, austrijskog penzionera.

Kako prenose austrijski mediji, prevara je izvedena na ideju njegove kućne pomoćnice, inače 53-godišnje državljanke Bosne i Hercegovine.

Sve se dešavalo u Ajzenštatu, pokrajina Burgenland (Gradišće) 2022. godine. Naime, prema rečima tužiteljke, četvorka je iskoristila slabost penzionera iz okruga Ajzenšta koji nakon dva moždana udara više nije bio priseban u potpunosti. Tužiteljka je tokom izlaganja rekla da je prevara bila tako perfidna da su ga “bukvalno oderali i ojadili”

Ideja je navodno potekla od kućne pomoćnice, koja je „održavala prijateljski odnos“ sa 72-godišnjakom i stalno mu „predstavljala lažne troškove, hitne situacije“. Muškarac joj je redovno davao novac, koji njoj nikada nije bio dovoljan.

Ova dvostruko osuđivana državljanka BiH odlučila je da “okupi” ekipu, koju su činili trojica Srba. Tako je jednog dana u junu 2022. Srbin (50) se pojavio u kući penzionera i predstavio se kao sudski izvršitelj. On je zaprijetio, da, ako kućna pomoćnica odmah ne izmiri svoje dugove, će biti zatvorena i neće više moći da pomaže penzioneru. Veoma zanimljivo, ali „izvršitelj“ je slučajno bio i posrednik za kredite i već je imao sve formulare sa sobom. Trećeokrivljeni, takođe Srbin (73), navodno je bio vozač, ali i “kreditni savjetnik”.

Žrtva je odvedena u Beč, gdje je u jednoj banci podigla kredit od 30.000 evra. Novac su optuženi podijelili među sobom. Mjesec dana kasnije, 72-godišnjak se požalio posredniku za kredite da mu rate izgledaju previsoke. Banda je odmah došla do rješenja: „refinansiranje“ u povoljnijoj banci! Odvezli su ga u Salcburg, gdje je, i ne znajući, podigao kredit od 65.000 evra, koji je ponovo podijeljen međusobno.

Pored toga, ovaj austrijski penzioner je navodno kućnoj pomoćnici “posudio” dio para da njen sin kupi automobil vrijedan 17.500 evra.

Suđenje bez žrtve

Inače, prijavu protiv ove četvorke podnijela je pastorka penzionera, koji je preminuo u februaru 2023. godine. Optuženi su se na ročištu branili da su mu novac uredno predali, ali da ne znaju šta je uradio s njim.

„Sve je bilo dobrovoljno! Bio je dobrog zdravlja. Predao sam mu sav novac i zadržao samo proviziju. Šta je s tim uradio, ne znam“, izjavio je 50-godišnji Srbin, koji je, inače, imao ulogua posrednika za kredite. Upravo zbog svega ovoga, advokati optuženih su zatražili oslobađajuću presudu jer „niko ne zna šta se zaista dogodilo.“

Ipak, sutkinja je odložila postupak, jer je neophodno saslušati još svjedoka.

prevara

Austrija

10

48

Kako je nastala gola haljina kojom je Hajdi Klum zgrozila svijet

10

45

Učenica osmog razreda zapalila učionicu, djecu tukla čekićem

10

45

Branka iz Bijeljine traži tetku: Rekli da je umrla, kasnije saznali istina

10

43

Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

10

42

Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

