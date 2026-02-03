Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

Izvor:
Kurir
03.02.2026
22:59
Komentari:0
Košarkaši Partizana upisali su još jedan poraz koji ne bi mogao da se podvede pod "normalan".
Crno-bijeli su u 26. kolu Evrolige izgubili dobijeno u Tel Avivu protiv Makabija pogotkom Klarka uz zvuk sirene.
Tim Đoana Penjaroje je prethodno ispustio tri poena prednosti sopstvenim greškama i dozvolio Makabiju seriju 5:0 pola minuta prije kraja.
Makabi je pri rezultatu 93:93 poslije tajm-auta imao tačno četiri sekunde za napad. Klarke je uzeo loptu, fintirao Bongu i pogodio sa vrha kapice za veliko slavlje.
Partizan je gotovo svih 40 minuta bio u najmanju ruku ravnopravan rival i teško je reći da je zasluženo izgubio. Ipak, crno-bijelima se ponavljaju loše završnice i gubljenje dobijenih utakmica, što svakako utiče na trenutni raspored na tabeli.
Svijet
11 h0
Republika Srpska
12 h0
Košarka
12 h0
Fudbal
12 h0
Najnovije
Najčitanije
10
43
10
42
10
41
10
38
10
33
Trenutno na programu