Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

Izvor:

Kurir

03.02.2026

22:59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди
Foto: Printscreen/Youtube

Košarkaši Partizana upisali su još jedan poraz koji ne bi mogao da se podvede pod "normalan".

Crno-bijeli su u 26. kolu Evrolige izgubili dobijeno u Tel Avivu protiv Makabija pogotkom Klarka uz zvuk sirene.

Tim Đoana Penjaroje je prethodno ispustio tri poena prednosti sopstvenim greškama i dozvolio Makabiju seriju 5:0 pola minuta prije kraja.

Makabi je pri rezultatu 93:93 poslije tajm-auta imao tačno četiri sekunde za napad. Klarke je uzeo loptu, fintirao Bongu i pogodio sa vrha kapice za veliko slavlje.

Partizan je gotovo svih 40 minuta bio u najmanju ruku ravnopravan rival i teško je reći da je zasluženo izgubio. Ipak, crno-bijelima se ponavljaju loše završnice i gubljenje dobijenih utakmica, što svakako utiče na trenutni raspored na tabeli.

KK Partizan

Makabi

