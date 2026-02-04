Čamac udario u brod Obalske straže, traga se za žrtvama

U sudaru broda grčke Obalske straže i čamca sa migrantima u Egejskom moru nedaleko od ostrva Hios poginule su najmanje četiri osobe, dok se traga za nestalima, strahuje se da je taj broj veći, saopšteno je iz lučke kapetanije.

"Patrolni brod Obalske straže je uočio čamac sa približno 35 migranata. Nakon signala upozorenja krijumčari su krenuli ka čamcu Obalske straže i izazvali sudar. Sumnja se da je stradalo pet do sedam ljudi. Ima nekoliko povrijeđenih, uključujući dva oficira Obalske straže", navodi se u saopštenju, prenosi grčki info portal Proto Thema.

Grčke vlasti su izdale naredbu o pokretanju potrage za nestalima u moru, a potraga i spasilačke operacije su u toku.

U području u kojem se dogodio incident nalaze se četiri plovila Obalske straže, jedno privatno plovilo sa roniocima i helikopter grčkog ratnog vazduhoplovstva.

Potvrđeno je da je krijumčarskom čamcu bilo oko 35 ljudi i da su do sada spasene 24 osobe i prevezene u Opštu bolnicu na Hiosu.