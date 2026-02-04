Logo
Čamac udario u brod Obalske straže, traga se za žrtvama

Izvor:

Tanjug

04.02.2026

07:05

Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама
Foto: Pixabay

U sudaru broda grčke Obalske straže i čamca sa migrantima u Egejskom moru nedaleko od ostrva Hios poginule su najmanje četiri osobe, dok se traga za nestalima, strahuje se da je taj broj veći, saopšteno je iz lučke kapetanije.

"Patrolni brod Obalske straže je uočio čamac sa približno 35 migranata. Nakon signala upozorenja krijumčari su krenuli ka čamcu Obalske straže i izazvali sudar. Sumnja se da je stradalo pet do sedam ljudi. Ima nekoliko povrijeđenih, uključujući dva oficira Obalske straže", navodi se u saopštenju, prenosi grčki info portal Proto Thema.

Ротација полиција

Svijet

Kućna pomoćica iz BiH bila u sastavu bande koja je ojadila austrijskog pezionera

Grčke vlasti su izdale naredbu o pokretanju potrage za nestalima u moru, a potraga i spasilačke operacije su u toku.

U području u kojem se dogodio incident nalaze se četiri plovila Obalske straže, jedno privatno plovilo sa roniocima i helikopter grčkog ratnog vazduhoplovstva.

Potvrđeno je da je krijumčarskom čamcu bilo oko 35 ljudi i da su do sada spasene 24 osobe i prevezene u Opštu bolnicu na Hiosu.

Grčka

nezgoda

