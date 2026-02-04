Ove banjalučke ulice neće imati struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektroprivrede.

Dio naselja Dragočaj ostaje bez struje od 09:00 do 13:00 časova.

Struje neće imati dio naselja Krupa na Vrbasu (Racune) od 09:00 do 15:00 časova.

Bez struje će od 09:00 do 14:00 časova biti dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina, Davida Štrpca, Leskovačka, Natalije Jović, Fruškogorska, Milana Cvijetića i Ivana Franje Jukića br. 3.