Direktor Puteva otkrio kada će biti gotovi radovi na mostu u Česmi

Janković je istakao da će do kraja sedmice imati precizniju informaciju, jer je potrebno riješiti probleme sa projektno-planskom dokumentacijom o radovima na lijevoj obali jer projekat koji je dostavila Gradska uprave Banjaluka nije bio u redu.

“Mi smo radove na desnoj strani Vrbasa kompletno obavili. Uradili bismo i lijevu obalu i sve bez problema završili do 21. januara, kako je ranije najavljeno. Ali, dostavljeni projekat za lijevu obalu od Gradske uprave Banjaluka nije bio u redu. Gradske vlasti su, kada smo preuzeli obaveze završetka radova, navele da je sve čisto i da imaju građevinske dozvole. Međutim, čisto je bilo samo na desnoj obali”, naglasio je Janković.

On je precizirao da se, uprkos svemu, pregovara sa preduzećem “Vitaminka” o završetku radova na lijevoj obali.

“Pokušavamo da dobijemo pristanak navedene firme da nam da potrebni pojas zemlje i da sve završimo u skladu sa propisima. Ponoviću, tehničko rješenje koje je dostavio grad Banjaluka nije bilo u skladu sa propisima, odnosno bilo je nebezbjedno jer se vrlo lako moglo desiti da na tom potezu neko udari pješaka ili biciklistu. Kako god, radovi se izvode iako su ranije bili usporeni i zbog snježnih padavina”, rekao je Janković.

Ranijim odlukama Vlade Republike Srpske preduzeće “Putevi Republike Srpske” preuzelo je obaveze da završi most u Česmi kao i pristupne puteve tom objektu, iako je prvobitno postojao dogovor da pristupne saobraćajnice izgradi grad Banjaluka.