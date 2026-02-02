Logo
Banjaluka u problemu: Proždrljiva vrsta pustoši Vrbas

Izvor:

SRNA

02.02.2026

11:13

Корморани на Врбасу
Foto: Srna

Rijeku Vrbas su, sudeći prema jutrošnjim fotografijama zabilježenim na potezu kod gradskog mosta, i ove zime naselila jata proždrljivih kormorana koji pustoše i desetkuju riblji fond ove zelene ljepotice i njenih pritoka.

Predsjednik Organizacije sportskih ribolovaca Banjaluka Dragan Petrušić izjavio je Srni da ove ptice jako štetno utiču na vrbaski riblji fond.

Борислав Бојанић

Hronika

Detalji potrage za Bojanićem: Pokušao ubiti sina, pa usmrtio Novograđanina dok ga je sprečavao?

"Ima ih jako mnogo, dosta su se namnožile i jedu sve živo. Jedan kormoran može dnevno da pojede dvije svoje težine kada je riječ o ribi. Gdje on sleti `ne ostaje ni kamen`", rekao je Petrušić.

On je naveo da je problem što kormorani nisu autohtone ptice na ovim prostorima, već su došli oko 2014. godine i ostali.

"Prije toga ih nismo imali. Takođe, masovno se pojavljuju i po zemljama EU, ali oni taj problem strateški rješavaju tjeranjem ili uništavanjem ovih ptica. Kod nas gotovo ništa na tom planu nije riješeno, pa sami preduzimamo određene mjere da bismo spasili riblji fond", rekao je Petrušić.

Kormorani su velike crne ptice vodarice, poznate kao izuzetno vješti ribolovci.

илу-москва-31102025

Svijet

Moskva potvrdila: Pregovori o Ukrajini se nastavljaju 4. i 5. februara

Prepoznatljive su po dugom vratu, kukastom kljunu i raširenim krilima dok se suše na suncu. Često žive u kolonijama uz more, jezera i rijeke, a zbog velikog apetita za ribom, ribari ih smatraju štetočinama.

