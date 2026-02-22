Logo
Sutra je važan praznik: Običaj koji se prenosi generacijama, ali jedna stvar se strogo zabranjuje

Сутра је важан празник: Обичај који се преноси генерацијама, али једна ствар се строго забрањује
Foto: ATV

Vjeruje se da je imao velike iscjeliteljske moći, zbog čega je i dobio nadimak "gospodar svih bolesti", pa je najveći broj današnjih običaja vezan za zdravlje i iscjeljenja.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 23. februara obilježavaju dan posvećen Svetom sveštenomučeniku Haralampiju, jednom od najvećih mučenika u istoriji hrišćanstva, poznat u narodu i kao "gospodar svih bolesti".

Ko je bio Faralampije

Ime ovog sveca grčkog je porekla i znači radosna svjetlost. On je bio episkop u Magneziji (Tesalija) u 2. vijeku, a vjeruje se da je u 113. godini postradao zbog Hrista. Za života uradio je mnogo čudesnih stvari, i mnoge ljude preobratio je u hrišćanstvo - zbog njega je čak i careva ćerka Galina prešla u hrišćanstvo.

Kada je u vreme cara Septimija Severa počeo progon hrišćana, Haralampije se nije krio, već se svojevoljno predao. Kada su ga živog odrali, svetac je rekao carskim vojnicima: "Hvala vam, braćo, za to što ostrugavši moje staro tijelo, vi obnoviste duh moj za novi, vječni život".

Osuđenik na smrt

Osuđen na smrt i izveden na gubilište sveti Haralampije uzdiže ruke k nebu i pomoli se Bogu za sve ljude, da im Bog da tjelesno zdravlje i duševno spasenje, i da im umnoži plodove zemaljske. "Gospode, ti znaš, da su ljudi meso i krv; oprosti im grijehe, i izlij blagodat Tvoju na sve!" Posle molitve ovaj sveti starac predade dušu svoju Bogu prije nego što dželat spusti mač na njegov vrat. Haralampije je postradao 202. godine, a Galina je obavila sahranu.

Vjeruje se da ima isceliteljske moći

СПЦ

Društvo

Molimo se svetitelju za koga se vjeruje da je prevario đavola

Sveti Haralampije je veoma poštovan u narodu. Vjeruje se da je imao velike isceliteljske moći, zbog čega je i dobio nadimak "gospodar svih bolesti", pa je najveći broj današnjih običaja vezan za zdravlje i isceljenja.

Na dan Svetog sveštenomučenika Haralampija vjeruje se da majke treba da vode djecu u crkvu kako bi se zajedno pomolili ovom svecu za zdravlje. Pored toga, običaj je da i svi kojima nešto fali danas neizostavno odu do ljekara. Još jedno vjerovanje kaže da će dete kome na ovaj praznik ispadne ili nikne prvi zub biti srećno cijelog života, i nad njim će bdeti upravo Sveti Haralampije.

