Logo
Large banner

Lijepo vrijeme izmamilo Banjalučane na izletišta

Izvor:

ATV

22.02.2026

19:40

Komentari:

0
Лијепо вријеме измамило Бањалучане на излетишта
Foto: ATV

Banjalučani i ove nedjelje spas od gradske gužve potražili su u Slatini. Lijepo vrijeme i svjež zrak bili su dovoljan povod za Banjalučane da posjete ovo mjesto.

Građani nisu ni krili koliko im znači dan u prirodi. Posebno što je i kvalitet vazduha bio dobar, bez smoga i magle.

„Znači puno, čist zrak, lijepa okolina. Šetalište je izvrsno! I za djecu i za odrasle, i za nas starije“, kažu građani.

„Ovo je jedino šetalište u reonu da se može reći da se nešto uradilo po pitanju šetališta“, kažu građani.

Šetalište je za mnoge primjer kako bi javni prostor trebao izgledati, ali pojedini smatraju da ima prostora za unaprijeđenje. Mada ima i do opšte kulture građana.

„Šetalište je super, ali imam samo jednu zamjerku, nema kanta za smeće, pa ljudi bacaju smeće okolo, a inače je jako jako lijepo“, kažu građani.

Sitni problemi ipak ne sprječavaju građane da ovde uživaju i provode svoje slobodno vrijeme.

Kako dan odmiče posjetioci se odlaze svojim kućama ali Slatina ostaje da ugosti sve nove posjetioce i pruži vam divan dan u prirodi.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Banjaluka

izletišta

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дјеца

Društvo

Pandemija gojaznosti sve češće pogađa djecu

1 h

0
Воћњак

Društvo

Voćari u problemu: Nedostatak radne snage

1 h

0
Патријарх Порфирије послао важну поруку уочи почетка Васкршњег поста

Društvo

Patrijarh Porfirije poslao važnu poruku uoči početka Vaskršnjeg posta

3 h

0
Возачи опрез: У овом граду у Српској креће појачана контрола

Društvo

Vozači oprez: U ovom gradu u Srpskoj kreće pojačana kontrola

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Preminuo Vladislav Jovanović

20

50

Pjevač odgađa sve nastupe zbog teške bolesti: "Prošao sam kroz pakao"

20

40

Sutra počinje Vaskršnji post: Traje 48 dana, a ovoga se obavezno treba pridržavati

20

27

Stanković: Možda smo mogli i gol više da damo

20

24

"Igra prestola" dobija nastavak koji objašnjava ko je Ludi kralj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner