Lijepo vrijeme izmamilo Banjalučane na izletišta

Banjalučani i ove nedjelje spas od gradske gužve potražili su u Slatini. Lijepo vrijeme i svjež zrak bili su dovoljan povod za Banjalučane da posjete ovo mjesto.

Građani nisu ni krili koliko im znači dan u prirodi. Posebno što je i kvalitet vazduha bio dobar, bez smoga i magle.

„Znači puno, čist zrak, lijepa okolina. Šetalište je izvrsno! I za djecu i za odrasle, i za nas starije“, kažu građani.

„Ovo je jedino šetalište u reonu da se može reći da se nešto uradilo po pitanju šetališta“, kažu građani.

Šetalište je za mnoge primjer kako bi javni prostor trebao izgledati, ali pojedini smatraju da ima prostora za unaprijeđenje. Mada ima i do opšte kulture građana.

„Šetalište je super, ali imam samo jednu zamjerku, nema kanta za smeće, pa ljudi bacaju smeće okolo, a inače je jako jako lijepo“, kažu građani.

Sitni problemi ipak ne sprječavaju građane da ovde uživaju i provode svoje slobodno vrijeme.

Kako dan odmiče posjetioci se odlaze svojim kućama ali Slatina ostaje da ugosti sve nove posjetioce i pruži vam divan dan u prirodi.