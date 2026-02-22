Voćari u problemu: Nedostatak radne snage

Voćari se suočavaju sa velikim problemom – nedostatkom radne snage. U toku je zimska rezidba koja igra značajnu ulogu u zdravlju voćki. Posao rezača zahtijeva fizičku snagu, znanje i iskustvo, a takvih ljudi je sve manje. Dok se jedni odlučuju za uvoz radne snage, pretežno iz Srbije, drugi odustaju od ovog zanimanja.

"Voćarstvo u Republici Srpskoj se nalazi u fazi pada jer nema radne snage. Dosta radnika se uvozi iz Srbije i Bugarskeza rezidbu i berbu. Jedan od razloga zašto većina naših voćara i proizvođača odustaje od proizvodnje i voćarstava jeste upravo nedostatak radne snage, kaže Zlatan Ristić, Institut za genetičke resurse UNIBL.

Nedostatak rezača nije jedini problem, ističu voćari. Nedostaje berača i ljudi koji će održavati voćnjake. Problem vide i u uvozu voća kojeg već ima na našim prostorima. Žale se i na dnevnice. Trenutna minimalna dnevnica rezača je između 130 i 150 maraka.

"To je jako zahtijevan posao, prije svega, treba to naučiti, a za to je potrebno vrijeme i dosta iskustva. Taj posao treba voljeti, ali ako neko ima priliku da ode i radi u inostranstvu gdje će biti bolje plaćen, većina ljudi kojima se pruži prilika će otići", rekao je Bojan Kecman, stručni saradnik za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Voćarstvo je hljeb sa sedam kora, kažu voćari. Zahtijeva dosta ulaganja, što ne bude uvijek isplativo.

"Prema procjenama Udruženja voćara Republike Srpske održavanje jednog hektara voćnjaka iznosiće oko 45 hiljada maraka, u to računam i rezidbu i prskanje, berbu i sve zaštite", rekao je Bojan Kecman, stručni saradnik za poljoprivredu.

Prema prognozama, vremenske prilike ove godine ići će na ruku voćarima, ali ostaje neriješeno pitanje nedostatka radne snage. Jedno od rješenja koja se predlažu jeste uvođenje mehanizovanih procesa, tj. mehanička berba i rezidba.