Stanković: Možda smo mogli i gol više da damo

" Vratiš se tu gdje si bio mali, čuješ skandiranje i ponesu te emocije. Za to se živi i to se ne zaboravlja. Gol u posljednjoj sekundi prvog poluvremena mijenja balans, umije da te slomi. Mislim da je to poluvrijeme bilo onako kako sam očekivao. Pričam o mom timu. Bilo je grešaka, dobar pritisak Partizana, na poluvremenu smo uspjeli da korigujemo par stvari što je donijelo prostora i vremena za donošenje odluka. Mogao je Partizan da postigne pogodak, ali mogli smo i mi. Drugo poluvrijeme je bilo onako kako svaki zvezdaš želi da vidi. Možda smo mogli i gol više da damo", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.