Stanković: Možda smo mogli i gol više da damo

ATV

22.02.2026

20:27

Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо
Gol u posljednjoj sekundi prvog poluvremena mijenja balans, a možda smo mogli i gol više da damo, rekao je Dejan Stanković, trener Crvene zvezde nakon što je njegova ekipa savladala Partizan rezultatom 3:0 u 178. vječitom derbiju.

" Vratiš se tu gdje si bio mali, čuješ skandiranje i ponesu te emocije. Za to se živi i to se ne zaboravlja. Gol u posljednjoj sekundi prvog poluvremena mijenja balans, umije da te slomi. Mislim da je to poluvrijeme bilo onako kako sam očekivao. Pričam o mom timu. Bilo je grešaka, dobar pritisak Partizana, na poluvremenu smo uspjeli da korigujemo par stvari što je donijelo prostora i vremena za donošenje odluka. Mogao je Partizan da postigne pogodak, ali mogli smo i mi. Drugo poluvrijeme je bilo onako kako svaki zvezdaš želi da vidi. Možda smo mogli i gol više da damo", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.

