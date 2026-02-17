Logo
Eksplozija uništila crkvu u Njujorku, ima povrijeđenih: Stravični snimci

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Prema posljednjim informacijama najmanje 5 osoba je teže povrijeđeno, a 13 lakše u eksploziji koja se dogodila u jednoj crkvi u Bunvilu u državi Njujork, na Istočnoj obali SAD.

Kako su prenijeli lokalni mediji na lice mjesta su poslate brojne ekipe hitne pomoći, a lokalne vlasti su zatražile i helikoptere za prevoz ranjenika.

Prema nepotvrđenim informacijama uzrok eksplozije navodno je curenje gasa, a u detonaciji je zgrada crkve teško oštećena.

Na društvenim mrežama su se pojavili i snimci zapaljene zgrade bogomolje.

Slike sa mjesta događaja u Bunvilu, u sjevernom dijelu države Njujork, pokazuju da je crkva „Zajednica izobilja života“ u plamenu.

Uzrok eksplozije još nije jasan, međutim, lokalni izvještaji ukazuju na to da se iz zapaljene zgrade širio miris gasa.

Eksplozija se dogodila u utorak u 10:23 časova po lokalnom vremenu. Vlasti nisu dale detalje o tome koliko je tačno žrtava povrijeđeno ili da li je neko poginuo u eksploziji.

Među povrijeđenima je i vatrogasac iz Bunvila, koji je ušao u crkvu prije eksplozije. Vatrogasac je navodno u kritičnom stanju. Ekipe hitne pomoći su požurile na lice mjesta, uključujući helikoptere raspoređene da prevezu žrtve u regionalne bolnice.

