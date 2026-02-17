Eksplozija uništila crkvu u Njujorku, ima povrijeđenih: Stravični snimci

Prema posljednjim informacijama najmanje 5 osoba je teže povrijeđeno, a 13 lakše u eksploziji koja se dogodila u jednoj crkvi u Bunvilu u državi Njujork, na Istočnoj obali SAD.

Kako su prenijeli lokalni mediji na lice mjesta su poslate brojne ekipe hitne pomoći, a lokalne vlasti su zatražile i helikoptere za prevoz ranjenika.

Prema nepotvrđenim informacijama uzrok eksplozije navodno je curenje gasa, a u detonaciji je zgrada crkve teško oštećena.

BREAKING: Explosion at Abundant Life Fellowship Church in New York.



Pray for the victims.

February 17, 2026

Na društvenim mrežama su se pojavili i snimci zapaljene zgrade bogomolje.

Slike sa mjesta događaja u Bunvilu, u sjevernom dijelu države Njujork, pokazuju da je crkva „Zajednica izobilja života“ u plamenu.

Uzrok eksplozije još nije jasan, međutim, lokalni izvještaji ukazuju na to da se iz zapaljene zgrade širio miris gasa.

🚨This morning in Boonville, New York, emergency crews responded to a serious situation at Abundant Life Church on State Route 12 after reports of a strong odor of gas around 10:23 a.m., followed by what appears to have been an explosion inside the building at about 10:45 a.m..

Eksplozija se dogodila u utorak u 10:23 časova po lokalnom vremenu. Vlasti nisu dale detalje o tome koliko je tačno žrtava povrijeđeno ili da li je neko poginuo u eksploziji.

Među povrijeđenima je i vatrogasac iz Bunvila, koji je ušao u crkvu prije eksplozije. Vatrogasac je navodno u kritičnom stanju. Ekipe hitne pomoći su požurile na lice mjesta, uključujući helikoptere raspoređene da prevezu žrtve u regionalne bolnice.