Eksplozija uništila crkvu u Njujorku, ima povrijeđenih: Stravični snimci

17.02.2026
Prema posljednjim informacijama najmanje 5 osoba je teže povrijeđeno, a 13 lakše u eksploziji koja se dogodila u jednoj crkvi u Bunvilu u državi Njujork, na Istočnoj obali SAD.
Kako su prenijeli lokalni mediji na lice mjesta su poslate brojne ekipe hitne pomoći, a lokalne vlasti su zatražile i helikoptere za prevoz ranjenika.
Prema nepotvrđenim informacijama uzrok eksplozije navodno je curenje gasa, a u detonaciji je zgrada crkve teško oštećena.
BREAKING: Explosion at Abundant Life Fellowship Church in New York.— Eyal Yakoby (@EYakoby) February 17, 2026
Pray for the victims.
pic.twitter.com/y9Ji6E5xPR
Na društvenim mrežama su se pojavili i snimci zapaljene zgrade bogomolje.
Slike sa mjesta događaja u Bunvilu, u sjevernom dijelu države Njujork, pokazuju da je crkva „Zajednica izobilja života“ u plamenu.
Uzrok eksplozije još nije jasan, međutim, lokalni izvještaji ukazuju na to da se iz zapaljene zgrade širio miris gasa.
🚨This morning in Boonville, New York, emergency crews responded to a serious situation at Abundant Life Church on State Route 12 after reports of a strong odor of gas around 10:23 a.m., followed by what appears to have been an explosion inside the building at about 10:45 a.m..… pic.twitter.com/QJZMqKWNq2— Don jablo🇺🇸 (@Cannabisjoe4201) February 17, 2026
Eksplozija se dogodila u utorak u 10:23 časova po lokalnom vremenu. Vlasti nisu dale detalje o tome koliko je tačno žrtava povrijeđeno ili da li je neko poginuo u eksploziji.
Među povrijeđenima je i vatrogasac iz Bunvila, koji je ušao u crkvu prije eksplozije. Vatrogasac je navodno u kritičnom stanju. Ekipe hitne pomoći su požurile na lice mjesta, uključujući helikoptere raspoređene da prevezu žrtve u regionalne bolnice.
