Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

Izvor:

SRNA

17.02.2026

20:25

Бањалука
Foto: ATV

Glavni revizor Republike Srpske Božana Trninić obrazložila je večeras u Narodnoj skupštini Srpske više izvještaja finansijske revizije za 2023. godinu, te navela da su gradovi Bijeljina i Banjaluka dobili negativno mišljenje.

Trninićeva je rekla da je gradonačelniku Bijeljine /Ljubiši Petroviću/ date preporuke da obezbijedi da se, između ostalog, zapošljavanje na određeno vrijeme, privremena i trajna premještanja zaposlenih vrši u skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ona je navela da je grad Banjaluka dobio negativno mišljenje jer popis imovine i obaveza nije izvršen u skladu sa pravilnikom, dok konsolidovani finansijski izvještaji nisu sačinjeni i dostavljeni u roku Ministarstvu finansija.

Trninićeva je rekla da je mišljenje sa rezervom dobila Republička uprava civilne zaštite, kojoj su date preporuke u vezi sa usklađenošću i finansijskim izvještajima.

Trninićeva je obrazložila i izvještaje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovedenoj finansijskoj reviziji "Apoteka Foča" i "Apoteka Gradiška" za 2023. godinu, kao i izvještaj za grad Prijedor koji je dobio negativno mišljenje.

Banjaluka

Bijeljina

