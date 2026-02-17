Propala sjednica o mljekarima

Parlamentarna većina smatra da Sjednica nije održana jep je bila suvišna i nepotrebna. Opozicioni poslanici koji su je predložili, tvrde kako vlast zapravo nije smjela da raspravlja o stanju u mljekarstvu i da je samo tražila praznine u poslovniku kako bi se ta tema izbjegla.

„I to u situaciji kada od osnivanja Republike Srpske nismo imali posebnu raspravu na temu poljoprivrede i hrane u Republici Srpskoj, da ovako jednu temu nisu spremni da stave na dnevni red i da o njoj razgovaraju“, rekao je Bojan Kresojević, poslanik PDP-a.

“ Htjeli smo danas da predložimo da Vlada predloži Zakon o podsticajima i niz mjera, ali smo onemogućeni jer parlamentarna većina koju predvodi SNSD i Vlada onemogućili su nas da danas o tome razgovaramo“, rekao je Milanko Mihajlica, poslanik PDP-a.

Oni koji su predlagali Posebnu sjednicu zaboravili su i o čemu je ona trebalo da bude i raspitivali su se po Skupštini o kakvoj je sjednici radi, kaže šef Kluba poslanika SNSD-a. Informacija opozicionara o stanju u mljekarstvu je, tvrdi, imala populistički pristup i sjednica ne bi imala ni svrhe, ni efekta.

„Ta informacija je puna netačnih i selektivno izabranih informacija i podataka i takođe predložene su neke mjere koje prevazilaze domen ne samo Ministarstva poljoprivrede nego i Vlade Srpske , bave se izmjenama i dopunama zakona iz oblasti javnih nabavki što je nešto što je na nivou BiH“, kaže Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a.

Radi se o političkoj priči koja datira još od prije ponovljenih izbora a Vlada neće dopustiti da politika uđe među poljoprivrednike, jer su svi poljoprivrednici važni, ističe ministarka Kuzmić. Podsjeća na ključne tačke dogovora sa mljekarima.

„Mi smo usljed ovih poremećaja na tržištu u sektoru mljekarstva na svjetskom tržištu, regionalnom tržištu i našem tržištu postigli dogovor sa mljekarima za povećanje podsticaja na 0,30 feninga po litru i 500 Km po grlu. To je trenutna mjera gdje ćemo mi pomoći da se prevaziđe ova situacija , naravno pratimo stanje“, kaže Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Situacija bi, kaže, trebalo da se stabilizuje do ljeta. Sva dugovanja za podsticaje biće uskoro isplaćena kako bi poljoprivrednici ušli u proljetnu sjetvu sa novcem na svojim računima, uvjerava resorna ministarka.