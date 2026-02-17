Vukanovićevi poslanici napustili polaganje zakletve predsjednika Srpske

Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića i njegovi poslanici napustili su skupštinsku salu tokom polaganja zakletve novoizabranog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana.

Salu nisu napustili poslanici SDS-a ni PDP-a, ali Vukanovićevu jesu. Time se lider Liste i pohvalio.

polaganje zakletve

"Demokratski ste kupili narod i demokratski ste pobijedili na izborima. Maloprije je ovdje bio Karan položio, mi smo bili jedini koji smo izašli vani", rekao je Vukanović na sjednici NSRS.

Iako je dnevna tačka IRB, Vukanović je većinu svog izlaganja nastavio da vrijeđa narod koji je glasao za aktuelnu vlast na prethodnim izborima.