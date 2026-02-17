Logo
Vukanovićevi poslanici napustili polaganje zakletve predsjednika Srpske

ATV

ATV

17.02.2026

17:10

Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали
Foto: ATV

Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića i njegovi poslanici napustili su skupštinsku salu tokom polaganja zakletve novoizabranog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana.

Salu nisu napustili poslanici SDS-a ni PDP-a, ali Vukanovićevu jesu. Time se lider Liste i pohvalio.

полагање заклетве
polaganje zakletve

"Demokratski ste kupili narod i demokratski ste pobijedili na izborima. Maloprije je ovdje bio Karan položio, mi smo bili jedini koji smo izašli vani", rekao je Vukanović na sjednici NSRS.

Iako je dnevna tačka IRB, Vukanović je većinu svog izlaganja nastavio da vrijeđa narod koji je glasao za aktuelnu vlast na prethodnim izborima.

Nebojša Vukanović

Lista za pravdu i red

