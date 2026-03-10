Logo
Racija u kafiću, pronađen kokain kod dvije osobe

ATV

10.03.2026

11:52

0
Рација у кафићу, пронађен кокаин код двије особе

Policija je u raciji u ugostiteljskom objektu u Bileći pronašla po pakovanje kokaina kod dva lica.

Iz Policijske uprave Trebinje saopšteno je da je racija izvedena proteklog vikenda, kada i više akcija iz oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja.

Policijski službenici su za vikend evidentirali 78 prekoračenja brzine i iz saobraćaja isključili 21 vozača, 18 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a tri zbog droge.

kokain

Bileća

racija

