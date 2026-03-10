Racija u kafiću, pronađen kokain kod dvije osobe

Policija je u raciji u ugostiteljskom objektu u Bileći pronašla po pakovanje kokaina kod dva lica.

Iz Policijske uprave Trebinje saopšteno je da je racija izvedena proteklog vikenda, kada i više akcija iz oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja.

Policijski službenici su za vikend evidentirali 78 prekoračenja brzine i iz saobraćaja isključili 21 vozača, 18 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a tri zbog droge.