Savić: Na rast cijene goriva trenutno ne možemo uticati

Autor:ATV
10.03.2026
12:45
Komentari:5
Na rast cijene goriva trenutno ne možemo uticati, a naftnih derivata ima na tržištu rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.
"Upoznali smo ministra o trenutnom stanju sa naftnim derivatima. Tržište je stabilno, a derivata ima", kaže Savić.
On kaže da je teško pričati o cijenama, te da su velike oscilacije.
Republika Srpska
Ima li dovoljno goriva u Srpskoj? Evo šta kaže ministar
"Na rast cijene trenutno ne možemo uticati, i teško je pričati o cijenama jer su velike oscilacije. Benzin raste manjim intenzitetom od dizela", rekao je Savić.
