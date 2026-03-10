Savić: Na rast cijene goriva trenutno ne možemo uticati

Na rast cijene goriva trenutno ne možemo uticati, a naftnih derivata ima na tržištu rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.

"Upoznali smo ministra o trenutnom stanju sa naftnim derivatima. Tržište je stabilno, a derivata ima", kaže Savić.

On kaže da je teško pričati o cijenama, te da su velike oscilacije.

"Na rast cijene trenutno ne možemo uticati, i teško je pričati o cijenama jer su velike oscilacije. Benzin raste manjim intenzitetom od dizela", rekao je Savić.