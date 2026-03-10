"Još je u razvoju, snagu ne možemo procijeniti, ali jedno je sigurno - padaće rekordi"

Prema novim klimatskim podacima koje je objavio Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), postoji mogućnost da se kasnije ove godine razvije snažan, pa čak i super El Ninjo (El Niño), koji bi po jačini mogao biti među najintenzivnijima u istoriji, piše Vašington post (The Washington Post).

El Ninjo (El Niño) nastaje kada se površinske vode u ekvatorijalnom dijelu Tihog okeana znatno zagriju, što mijenja vremenske obrasce širom svijeta. Posljedica mogu biti suše, poplave i ekstremne vrućine. Tokom rijetkih super El Ninjo epizoda, koje se javljaju otprilike svakih 10 do 15 godina, ti uticaji mogu biti još snažniji i dugotrajniji.

U takvim situacijama temperatura mora u ključnom dijelu Pacifika prelazi dva stepena Celzijusa iznad prosjeka, što snažno utiče na atmosferu.

Posljedice mogu uključivati češće toplotne talase, promjene u raspodjeli obilnih kiša i suša, te drugačije kretanje tropskih oluja. Na primjer, zapadni dio Sjedinjenih Američkih Država mogao bi imati toplije ljeto od prosjeka, dok bi neke tropske zemlje mogle biti pogođene težim sušama i ekstremnim vrućinama. U Pacifiku bi se moglo razviti više tropskih ciklona, a u Atlantiku manje.

Postoji i rastuća mogućnost da bi ovogodišnji El Ninjo mogao pogurati globalne temperature na rekordne nivoe, naročito 2027. godine. Klimatski naučnik Danijel Svejn (Daniel Swain) upozorio je da sve više pokazatelja ukazuje na značajan, pa čak i vrlo snažan događaj.

Mogući globalni uticaji

Iako je fenomen još u razvoju i njegova konačna snaga nije sigurna, trenutni obrasci podsjećaju na snažne događaje iz prošlosti. Tome doprinose i snažni zapadni udari vjetra u Pacifiku koji potiskuju toplu vodu prema istoku.

Snažan El Ninjo obično smanjuje uslove za razvoj uragana u Atlantiku jer jaki vjetrovi u višim slojevima atmosfere otežavaju njihovo formiranje. Meteorolog Endi Hejzelton (Andy Hazelton) navodi da bi to moglo značiti slabiju sezonu uragana, iako je dovoljan jedan snažan udar na kopno, poput uragana Endru (Andrew) na Floridi 1992. godine, da sezona ostane upamćena.

Najjači El Ninjo događaji gotovo uvijek donose rekordno toplu godinu jer se toplota iz okeana oslobađa u atmosferu i zatim raspoređuje širom planete. Klimatski naučnik Zik Hausfater (Zeke Hausfather) procjenjuje da bi temperature mogle rasti već 2026. godine, dok bi 2027. vrlo vjerovatno mogla postati najtoplija godina u istoriji.

Meteorolog Erik Veb (Eric Webb) upozorava da zbog sve veće koncentracije stakleničkih gasova klimatski sistem sve teže „otpušta“ toplotu između dva snažna El Ninjo događaja, pa bi potencijalni super El Ninjo 2026–2027. mogao osloboditi više toplote nego epizode iz 1982–83, 1997–98. i 2015–16.

Ekstremi vremena širom svijeta

El Ninjo može snažno promijeniti vremenske obrasce na globalnom nivou. Morski toplotni talas uz zapadnu obalu Sjedinjenih Američkih Država mogao bi donijeti toplije ljeto i povećati rizik od velikih požara. Havaji bi mogli imati više tropskih oluja, a veći broj tajfuna moguć je i u zapadnom Pacifiku, uključujući Filipine, Kinu i Japan.

Monsun u Indiji mogao bi donijeti manje kiše nego inače, dok bi suša mogla pogoditi Australiju, Indoneziju, dijelove istočne Afrike i Karibe. S druge strane, obilne kiše moguće su u Peruu i Ekvadoru.

Mogući uticaj na Jadran i jugoistočnu Evropu

Za Hrvatsku i širu jadransku regiju snažan El Ninjo mogao bi donijeti vrlo nestabilne vremenske prilike sa mogućim posljedicama za poljoprivredu i infrastrukturu. Krajem zime i početkom proljeća oslabljeni polarni vrtlog mogao bi uzrokovati nagle prodore hladnog vazduha, što povećava rizik od proljetnog mraza koji može ozbiljno oštetiti voćnjake i vinograde.

S druge strane, toplije Jadransko more u kombinaciji sa većom vlagom u vazduhu tokom prelaznih godišnjih doba, naročito u jesen, može povećati rizik od vrlo intenzivnih lokalnih padavina i bujičnih poplava. Ljeto bi pak moglo biti još sušnije, uz dugotrajnije toplotne talase.

Koliko su prognoze pouzdane?

Iako će nova prognoza uskoro biti objavljena, Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) trenutno procjenjuje da je razvoj El Ninja izgledan.

Glavna prognostičarka sistema za praćenje El Ninjo – južne oscilacije u NOAA, Mišel L’Ero (Michelle L’Heureux), ističe da se za procjene koristi više klimatskih modela jer tako prognoze postaju pouzdanije.

– Ako posmatramo sve modele, mogućnosti se kreću od slabe La Ninje (La Niña) do snažnog El Ninja – rekla je.

Sistem sezonskih prognoza Sjevernoamerički multimodelski ansambl (North American Multi-Model Ensemble) takođe pokazuje trend prema snažnijem El Ninju, slično procjeni ECMWF-a.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da su proljetne prognoze manje pouzdane zbog takozvane „proljetne barijere predviđanja“, pa se u prošlosti znalo dogoditi da modeli najave snažan El Ninjo koji se kasnije ne razvije, kao 2014. godine.

