Ona je zadnja vidjela Epstina živog, godinu dana ranije imala sumnjive uplate novca

Dokumenti Ministarstva pravde SAD (DoJ) otkrivaju da je posljednji zatvorski čuvar koji je vidio Džefrija Epstajna živog vršio sumnjive isplate u gotovini u 12 mjeseci koji su prethodili njegovoj smrti.

Epstajn je pronađen bez svesti u svojoj ćeliji u Metropolitan popravnom centru u Njujorku 10. avgusta 2019. godine, a njegova smrt je zvanično proglašena samoubistvom, izvještava „Telegraf“ .

Tova Noel (37), jedna od dvojice policajaca optuženih za falsifikovanje evidencije o posjetama zatvorenicima te noći, izvršila je posljednju uplatu od 5.000 dolara na svoj bankovni račun 30. jula, manje od dvije nedjelje prije Epštajnove smrti. U novembru 2019. godine, njena banka je prijavila FBI-ju ukupno 12 podizanja gotovine sa bankomata, počev od oktobra 2018. godine, kao dio „izvještaja o sumnjivim aktivnostima“.

Optužbe odbačene

Gospođa Noel i njen kolega Majkl Tomas otpušteni su nakon što su optuženi za falsifikovanje zapisa kako bi izgledalo kao da su provjeravali Epštajna noć prije njegovog samoubistva. Snimci nadzornih kamera otkrili su da ga nisu provjeravali punih osam sati, iako je njegova ćelija bila udaljena manje od pet metara od čuvarskog stola.

Krivične optužbe protiv njih su kasnije odbačene. Bankovne transakcije su među nekoliko novih otkrića u Epštajnovim dosijeima koja pokreću pitanja o smrti osuđenog pedofila.

Pretraga interneta

Takođe je otkriveno da je gospođica Noel pretraživala internet tražeći informacije o seksualnom prestupniku samo nekoliko minuta prije nego što je pronađen mrtav. Policajac je pretražio Gugl za „najnovije vijesti o Epštajnu u zatvoru“ u 5:42 ujutru, a zatim ponovo u 5:52 ujutru. Manje od 40 minuta kasnije, u 6:30 ujutru, njen kolega Tomas je pronašao osramoćenog finansijera mrtvog u njegovoj ćeliji.

FBI je posebno istakao tu internet pretragu u svojoj forenzičkoj analizi od 66 stranica radnih računara gospođe Noel i gospodina Tomasa. To je bila jedina pretraga koja je izdvojena. Gospođa Noel je kasnije negirala da je tražila te termine tokom svjedočenja pod zakletvom pred Ministarstvom pravde 2021. godine.

„Ne sjećam se da sam to uradila“, tvrdila je, sugerišući da se članak o Epštajnu možda automatski pojavio u njenom pregledaču. Kada joj je prikazan dnevnik pretrage, insistirala je da je netačan. Nije ispitivana pod zakletvom o gotovinskim isplatama pomenutim u izvještaju o sumnjivim aktivnostima.

Događaji u noći Epštajnove smrti

Epštajn se vratio u svoju jedinicu u 19:49 časova 9. avgusta 2019. godine, nakon posjete svog advokata, a do ćelije su ga sproveli gospođa Noel i još jedan policajac. Snimak je pokazao da policajci nisu sproveli prozivku u 22 časa, već su ipak potpisali potvrdu lažno tvrdeći da jesu.

Izvještaj generalnog inspektora Ministarstva pravde iz 2023. godine kasnije je identifikovao gospođu Noel kao osobu u narandžastom koja je viđena na zamagljenim snimcima nadzornih kamera u blizini Epštajnove ćelije oko 22:40 u noći njegove smrti.

U izvještaju se navodi da snimak prikazuje „zatvorskog službenika, za koga se vjeruje da je Tova Noel, kako nosi posteljinu ili odjeću zatvorenika“ prema Epštajnovom spratu, dodajući da je to bio „posljednji put da se bilo koji službenik približio jedinom ulazu na sprat Specijalne stambene jedinice“.

U izjavi pod zakletvom, gospođa Noel je istražiteljima rekla da je posljednji put vidjela Epštajna živog „oko 10 časova“. Takođe je rekla da „nikada nije dijelila posteljinu“ jer joj ju je dala prethodna smjena i svjedočila je da ne zna zašto je Epštajn imao dodatnu posteljinu u ćeliji. Drugi stražar je spavao između 22 časa i ponoći.

Svjedočenje zatvorenika

Ostali dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde uključuju bilješke FBI-ja iz intervjua sa neimenovanim zatvorenikom koji je tvrdio da su zatvorski čuvari razgovarali o prikrivanju Epštajnove smrti jutra kada je preminuo.

Rukom pisan izvještaj od pet stranica zabilježio je izjavu zatvorenika da se 10. avgusta 2019. godine probudio zbog buke u „specijalnoj stambenoj jedinici“ gdje je bio smješten Epštajn i čuo policajce kako viču „Diši! Diši!“ oko 6:30 ujutru.

Rekao je da je, dok se služio doručak, čuo nekoga kako kaže: „Ubio si tog tipa“, dodajući da je cijelo krilo čulo izjavu. Prema bilješkama, čuvarka je odgovorila: „Ako je mrtav, zataškaćemo to, a moji oficiri će imati alibi.“

Zatvorenica je kasnije izjavila da su drugi zatvorenici navodno rekli: „Gospođica Noel je ubila Džefrija.“ Kada je pod zakletvom upitana da li je imala bilo kakvu ulogu u Epštajnovoj smrti, gospođica Noel je odgovorila: „Ne.“