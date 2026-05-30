Sinu poginulog borca uručeni ključevi stana

30.05.2026 21:12

Сину погинулог борца уручени кључеви стана
Foto: Srna

U Gacku su večeras uručeni ključevi stana Njegošu Mariću, djetetu poginulog borca, čime je pitanje stambenog zbrinjavanja tih kategorija u potpunosti riješeno u ovoj opštini.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić uručio je Mariću rješenje o korištenju stana, navodeći da je time riješen posljednji takav slučaj na području Gacka.

Ostojić je naveo da su od 1999. godine u okviru programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida riješena 32 takva slučaja i da je ukupno uloženo oko 700.000 KM.

"Ova stambena jedinica koštala je oko 48.000 KM, a 30 odsto je dala opština Gacko dok je 70 odsto izdvojeno iz budžeta Republike Srpske", naveo je Ostojić.

On je čestitao Mariću i zahvalio opštini Gacko što su zajedno riješili ovo pitanje jer je Gacko među prvim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj koja je u potpunosti uspjela to da riješi.

Načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica rekao je da je značajno što su zajedno sa republičkim institucijama riješili ovo pitanje i istakao da je Vlada dosta učinila na saradnji sa lokalnom upravom kada je riječ stambenom zbrinjavanju boračkih kategorija.

Marić je naveo da mu mnogo znači to što je dobio stan koji je dugo čekao, te je zahvalio Vladi Republike Srpske, BORS-u i opštini Gacko što su mu u tome pomogle, prenosi Srna.

