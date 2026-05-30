Oglasio se SPS: Hakovan sistem za slanje SMS poruka, građanima stižu sumnjive poruke

Socijalistička partije Srpske saopštila je da im je hakovan sistem za slanje SMS poruka i da su građanima stižu sumnjive poruke, te da je slučaj prijavljen "M:telu" i nadležnim institucijama.
Iz SPS-a su upozorili članove, simpatizere i građane da je došlo do neovlašćenog pristupa aplikaciji za slanje SMS poruka koju je partija koristila za komunikaciju sa javnošću.
Kako su pojasnili, u proteklim časovima su velikom broju građana upućene SMS poruke različitog sadržaja sa naloga registrovanih na ime SPS-a i predsjednika stranke Gorana Selaka.
"Naglašavamo da te poruke nisu kreirane niti poslate od strane SPS-a, već predstavljaju posljedicu neovlašćenog korišćenja sistema", istakli su iz SPS-a.
Zatražena je hitna provjera okolnosti pod kojima je došlo do zloupotrebe sistema za slanje poruka.
Građane su pozvali da ne otvaraju sumnjive linkove, ne ostavljaju lične podatke i ne odgovaraju na poruke koje dolaze sa kompromitovanih naloga dok se problem u potpunosti ne riješi.
"Istovremeno, zahtijevamo od nadležnih institucija da hitno istraže ovaj slučaj, utvrde način izvršenja sajber napada i identifikuju odgovorna lica. Očekujemo da se zaštite građani koji su primili sporne poruke, ali i da se spriječe buduće zloupotrebe elektronskih komunikacija", navedeno je u saopštenju.
Uz osudu neovlašćenog pristupa informacionim sistemima, SPS je pozvala nadležne organe da ovaj incident tretiraju sa punom ozbiljnošću, te je istaknuto da će o svim novim informacijama javnost biti blagovremeno obaviještena.
