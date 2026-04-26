Miodrag Jakovljević pristupio SPS-u

Odbornik u Skupštini opštine Bratunac Miodrag Jakovljević pristupio je Socijalističkoj partiji Srpske (SPS), saopšteno je iz ove stranke.

U saopštenju se navodi da je Jakovljević prepoznao politiku SPS-a kao ozbiljnu i odgovornu, zasnovanu na radu i konkretnim rezultatima, te će svojim angažmanom doprinijeti daljem jačanju partije u Bratuncu.

Dolazak Jakovljevića u SPS potvrđen je na regionalnom sastanku stranke, održanom sa predstavnicima partije iz Zvornika, Šekovića, Bratunca i Osmaka, kojem je prisustvovao i predsjednik partije Goran Selak.

Na sastanku je razgovarano o jačanju organizacije, radu na terenu i pripremama za predstojeće izbore.

Selak je poručio da SPS u ovom dijelu Republike Srpske ima sve snažniju podršku i ljude koji su spremni da preuzmu odgovornost.

"Svakim danom smo jači. Imamo više ljudi, bolju organizaciju i jasnu politiku. To nam daje sigurnost da ćemo ostvariti bolji rezultat nego ranije", istakao je Selak.

U SPS-u naglašavaju da se trend rasta nastavlja, uz sve veće povjerenje građana i sve brojnije članstvo širom Republike Srpske.