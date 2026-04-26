Stevandić objavio video: U Evropu stiže istina

ATV
26.04.2026 17:15

Ненад Стевандић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je izložba "Koncentracioni logor Jasenovac: Sjećanje i nasljeđe", koja će sutra biti otvorena u Strazburu, istorijski događaj .

Izložba će biti postavljena sve vrijeme zasjedanja Evropskog parlamenta naredne sedmice.

"Svjedočimo nečemu što će se desiti prvi put u istoriji Evropskog parlamenta", naveo je Stevandić u videu objavljenom na društvenoj mreži "Iks".

Stevandić je na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srpske koja će sutra naveče prisustvovati otvaranju izložbe, a u kojoj su još poslanici Mladen Ilić, Milan Trninić i Maja Dragojević-Stojić.

On je rekao da su izložbu pripremili Arhiv Republike Srpske i Arhiv Vojvodine, čiji će predstavnici biti takođe prisutni, kao i predsjednik Federacije mladih Srba Evrope Nemanja Dimitrijević, ali i poslanik Evropskog parlamenta iz Francuske Aleksandar Nikolić.

Stevandić je objavio video snimljen u vozu kojim delegacija Narodne skupštine putuje iz Pariza za Strazbur.

