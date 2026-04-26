Stevandić objavio video: U Evropu stiže istina

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je izložba "Koncentracioni logor Jasenovac: Sjećanje i nasljeđe", koja će sutra biti otvorena u Strazburu, istorijski događaj .
Izložba će biti postavljena sve vrijeme zasjedanja Evropskog parlamenta naredne sedmice.
"Svjedočimo nečemu što će se desiti prvi put u istoriji Evropskog parlamenta", naveo je Stevandić u videu objavljenom na društvenoj mreži "Iks".
Stevandić je na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srpske koja će sutra naveče prisustvovati otvaranju izložbe, a u kojoj su još poslanici Mladen Ilić, Milan Trninić i Maja Dragojević-Stojić.
On je rekao da su izložbu pripremili Arhiv Republike Srpske i Arhiv Vojvodine, čiji će predstavnici biti takođe prisutni, kao i predsjednik Federacije mladih Srba Evrope Nemanja Dimitrijević, ali i poslanik Evropskog parlamenta iz Francuske Aleksandar Nikolić.
Stevandić je objavio video snimljen u vozu kojim delegacija Narodne skupštine putuje iz Pariza za Strazbur.
Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, koju imam čast da predvodim, na putu za Strazbur na otvaranje izložbe "Jasenovac - sjećanje i opomena" koja se održava sutra u 20,00 u zgradi evropskog Parlamenta koji sa zasjedanjem počinje 28.4.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) April 26, 2026
U Evropu stiže istina! pic.twitter.com/TWgIoUI4xY
