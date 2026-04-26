U Mrčevcima sahrana majke Milorada Dodika

Autor:ATV
Mira Dodik, majka predsjednika Milorada Dodika, biće sahranjena na porodičnom groblju u Mrčevcima kod Laktaša.
Među brojnim prijateljima porodice Dodik, saučešće je izjavio i predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.
Saučešće Dodiku prethodnih dana uputili su brojni zvaničnici iz regiona i svijeta, među kojima ministar inostranih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar, ambasador Narodne Republike Kine u BiH Li Fan.
Telegrame saučešće uputili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, potpredsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Ivan Stoilković, general-potpukovnik američke vojske i predsjednik Instituta Gold za međunarodnu strategiju Majkl T. Flin, srpski književnik Matija Bećković i mnogi drugi.
