Štrbac za ATV o zdravstvenom stanju generala Mladića: Situacija je dramatično lošija

26.04.2026 12:30

директор Документационо-информационог центра "Веритас" Саво Штрбац
Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je za ATV da zdravstveno stanje generala Ratka Mladića nikada nije bilo teže, te da bi Haški tribunal konačno trebao MU omogućiti da posljednje dane provede u krugu porodice.

Štrbac ističe da ova pravila jasno propisuju human tretman prema osuđenicima, bez diskriminacije i osvete.

"Očekujem da će Mehanizam primijeniti ta takozvana 'Mandelina pravila', koja propisuju odnos prema osuđenicima. Osnovno je da ne bi smjelo biti diskriminacije, te da presuda i izdržavanje kazne ne smiju prerasti u osvetu prema osuđenom", rekao je Štrbac za ATV.

Prema njegovim riječima, situacija je dramatično lošija u odnosu na prošlu godinu kada su zahtjevi za puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga bili odbijeni.

"Ovo je, ipak, mnogo gora situacija i ovo je kraj njegovog života. Po prvi put su se sa tim složili i naši ljekari i ljekari Ujedinjenih nacija. To bi mogao biti dovoljan razlog da ga ovaj put puste da dođe kući da umre", naglašava Štrbac.

Štrbac se prisjetio i svojih poznanstava sa srpskim generalima, napominjući da svaki čovjek zaslužuje dostojanstven kraj.

"Poznavao sam ih obojicu i prije nego što su osuđeni. Pavković mi je bio komandir voda u Bileći kada sam služio vojsku. Mladića sam upoznao početkom rata devedesetih, kada je bio komandant Kninskog korpusa. Bio sam svjedok njegove odbrane u Haškom tribunalu. On je i ranije imao moždane udare koji nisu ni liječeni. Bez obzira na to što je osuđen na doživotnu robiju, svaki čovjek zaslužuje da ode i umre u svojoj zemlji, u krugu svoje porodice", zaključio je Štrbac.

Pročitajte više

Крст у Српској православној цркви.

Savjeti

Sveštenici savjetuju šta uraditi sa svetom vodicom kada donesete novu

1 h

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Društvo

Hladni tuš za praznike: Meteorolog najavio nagli pad temperature i snijeg

1 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Automobil sletio sa puta: Mladić poginuo, dvojica teško povrijeđena

1 h

0
Човјек у бијелој кошуљи стоји наслоњен на зид и држи подигунуте наочаре.

Zdravlje

Simptomi koji se javljaju 7 dana prije moždanog udara

1 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић о нападу на Трампа: Насиље не смије бити средство политичке борбе

Republika Srpska

Cvijanović o napadu na Trampa: Nasilje ne smije biti sredstvo političke borbe

2 h

0
Три бунта конвертибилних марака

Republika Srpska

Obustava isplata za dio penzionera u Srpskoj

2 h

0
Дарко Младић: Стање генерала озбиљно, питање је хоће ли уопште издржати

Republika Srpska

Darko Mladić: Stanje generala ozbiljno, pitanje je hoće li uopšte izdržati

4 h

5
Милорад Додик с мајком

Republika Srpska

Danas sahrana Mire Dodik

5 h

0

  • Najnovije

13

19

Cijena pistaća dostigla osmogodišnji maksimum

13

15

MUP Srpske izdao važno upozorenje: Ako dobijete ovu poruku - odmah je obrišite

13

08

Ugašen profil malog Viktora: Jako sam tužan

13

05

Peskov: Bezbjednosna arhitektura Evrope nezamisliva bez Rusije

12

53

Uhapšena dvojica pomagača Almera Inajetovića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner