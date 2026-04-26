Štrbac za ATV o zdravstvenom stanju generala Mladića: Situacija je dramatično lošija

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je za ATV da zdravstveno stanje generala Ratka Mladića nikada nije bilo teže, te da bi Haški tribunal konačno trebao MU omogućiti da posljednje dane provede u krugu porodice.

Štrbac ističe da ova pravila jasno propisuju human tretman prema osuđenicima, bez diskriminacije i osvete.

"Očekujem da će Mehanizam primijeniti ta takozvana 'Mandelina pravila', koja propisuju odnos prema osuđenicima. Osnovno je da ne bi smjelo biti diskriminacije, te da presuda i izdržavanje kazne ne smiju prerasti u osvetu prema osuđenom", rekao je Štrbac za ATV.

Prema njegovim riječima, situacija je dramatično lošija u odnosu na prošlu godinu kada su zahtjevi za puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga bili odbijeni.

"Ovo je, ipak, mnogo gora situacija i ovo je kraj njegovog života. Po prvi put su se sa tim složili i naši ljekari i ljekari Ujedinjenih nacija. To bi mogao biti dovoljan razlog da ga ovaj put puste da dođe kući da umre", naglašava Štrbac.

Štrbac se prisjetio i svojih poznanstava sa srpskim generalima, napominjući da svaki čovjek zaslužuje dostojanstven kraj.

"Poznavao sam ih obojicu i prije nego što su osuđeni. Pavković mi je bio komandir voda u Bileći kada sam služio vojsku. Mladića sam upoznao početkom rata devedesetih, kada je bio komandant Kninskog korpusa. Bio sam svjedok njegove odbrane u Haškom tribunalu. On je i ranije imao moždane udare koji nisu ni liječeni. Bez obzira na to što je osuđen na doživotnu robiju, svaki čovjek zaslužuje da ode i umre u svojoj zemlji, u krugu svoje porodice", zaključio je Štrbac.