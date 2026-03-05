Logo
Министарство преломило: Ускоро нови документи о Епстину!

Извор:

Индекс

05.03.2026

20:08

Фото: Tanjug/AP/Jon Elswick

Министарство правде САД планира да ускоро објави нови пакет докумената везаних за осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епштајна, објавила је америчка кабловска телевизија MS Now, раније MSNBC, позивајући се на извор упознат са плановима.

Министарство је посљедњих мјесеци било под притиском због оптужби да крије дио Епштајнове документације од јавности.

Трампов државни тужилац ће бити испитан

Најава објављивања нових докумената долази дан након што је Надзорни одбор Представничког дома САД одобрио предлог за издавање судског позива државној тужитељки Пам Бонди.

Комитет жели да испита Бондија о начину на који је Министарство правде поступало у истрагама везаним за Епштајна и документима које је по закону обавезно да објави јавности.

Републиканац: Ово је једно од највећих заташкавања у америчкој историји

Републиканска посланица Ненси Мејс, која је предложила меру, оптужила је одјељење да није открило сва документа јавности.

„Главна тужитељка Пам Бонди тврди да је Министарство правде САД (DOJ) објавило сва документа из Епштајнових досијеа. То није истина. Случај Епштајн је једно од највећих заташкавања у америчкој историји“, написала је Мејс на друштвеној мрежи X.

„Објављено је три милиона докумената, а ми још увек не знамо истину“

„Његова глобална мрежа трговине људима у сексуалној сфери је већа него што је до сада откривено“, додао је Мејс.

„Објављено је три милиона докумената, а ми још увијек немамо потпуну истину. Недостају видео снимци. Недостају аудио снимци. Недостају записници. Постоје још милиони докумената. Желимо да знамо зашто је Министарство правде више фокусирано на заштиту моћних него на спровођење правде“, додала је она.

Мејс је данас новинарима дао оштре коментаре о Бондију.

„Имам још много питања и не очекујем да ћемо разговарати о берзи, па нека не доноси те белешке када дође пред Надзорни одбор“, рекла је она.

Изјава се односила на инцидент прошлог мјесеца када је Бонди љутито рекла члановима Одбора за правосуђе Представничког дома да би требало да говоре о јакој берзи. Она је то изјавила након што ју је посланик Џери Надлер питао колико је Епштајнових сарадника оптужила. Бонди није оптужила ниједну особу повезану са Епштајном.

Министарство правде: Грешке су неизбјежне

Министарство правде је данас у новом саопштењу саопштило да су „грешке неизбјежне“ у процесу претраживања милиона докумената како би се утврдило шта је законски обавезно објавити о Епштајну и његовој осуђеној саучесници Гислен Максвел.

„Када нас јавност упозори на могуће пропусте, одмах радимо на исправљању свих грешака које је тим можда првобитно направио“, саопштило је министарство.

„Као и код свих докумената који су јавности предочени, ако се утврди да је нешто погрешно означено током процеса прегледа, а то спада под документа која закон захтева да се објаве, министарство ће то, наравно, објавити.“

(индекс)

Џефри Епстин

SAD

Гислејн Максвел

