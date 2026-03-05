Министарство преломило: Ускоро нови документи о Епстину!

Извор:
Министарство правде САД планира да ускоро објави нови пакет докумената везаних за осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епштајна, објавила је америчка кабловска телевизија MS Now, раније MSNBC, позивајући се на извор упознат са плановима.
Министарство је посљедњих мјесеци било под притиском због оптужби да крије дио Епштајнове документације од јавности.
Најава објављивања нових докумената долази дан након што је Надзорни одбор Представничког дома САД одобрио предлог за издавање судског позива државној тужитељки Пам Бонди.
Комитет жели да испита Бондија о начину на који је Министарство правде поступало у истрагама везаним за Епштајна и документима које је по закону обавезно да објави јавности.
Републиканска посланица Ненси Мејс, која је предложила меру, оптужила је одјељење да није открило сва документа јавности.
„Главна тужитељка Пам Бонди тврди да је Министарство правде САД (DOJ) објавило сва документа из Епштајнових досијеа. То није истина. Случај Епштајн је једно од највећих заташкавања у америчкој историји“, написала је Мејс на друштвеној мрежи X.
„Његова глобална мрежа трговине људима у сексуалној сфери је већа него што је до сада откривено“, додао је Мејс.
„Објављено је три милиона докумената, а ми још увијек немамо потпуну истину. Недостају видео снимци. Недостају аудио снимци. Недостају записници. Постоје још милиони докумената. Желимо да знамо зашто је Министарство правде више фокусирано на заштиту моћних него на спровођење правде“, додала је она.
Мејс је данас новинарима дао оштре коментаре о Бондију.
„Имам још много питања и не очекујем да ћемо разговарати о берзи, па нека не доноси те белешке када дође пред Надзорни одбор“, рекла је она.
🚨BREAKING: We're moving to subpoena U.S. Attorney General, Pam Bondi🚨— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) March 4, 2026
AG Bondi claims the DOJ has released all of the Epstein files. The record is clear: they have not.
The Epstein case is one of the greatest cover-ups in American history. His global sex trafficking network… pic.twitter.com/6VjJVdZAZc
Изјава се односила на инцидент прошлог мјесеца када је Бонди љутито рекла члановима Одбора за правосуђе Представничког дома да би требало да говоре о јакој берзи. Она је то изјавила након што ју је посланик Џери Надлер питао колико је Епштајнових сарадника оптужила. Бонди није оптужила ниједну особу повезану са Епштајном.
Министарство правде је данас у новом саопштењу саопштило да су „грешке неизбјежне“ у процесу претраживања милиона докумената како би се утврдило шта је законски обавезно објавити о Епштајну и његовој осуђеној саучесници Гислен Максвел.
„Када нас јавност упозори на могуће пропусте, одмах радимо на исправљању свих грешака које је тим можда првобитно направио“, саопштило је министарство.
„Као и код свих докумената који су јавности предочени, ако се утврди да је нешто погрешно означено током процеса прегледа, а то спада под документа која закон захтева да се објаве, министарство ће то, наравно, објавити.“
