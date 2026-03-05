Logo
У Сарајево слетио авион из Дубаија с држављанима БиХ

Аутор:

АТВ

05.03.2026

20:55

Коментари:

0
Фото: Screenshot / Avaz

Први авион са држављанима БиХ, који су евакуисани са Блиског истока, слетио је иза 20 сати на Аеродром Сарајево, пишу федерални медији.

Подсјећамо, Савјет министара донио је данас одлуку да се из текуће резерве издвоји 800.000 КМ за чартер летове како би се евакуисали држављани БиХ из Дубаија.

Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић рекао је на конференцији за новинаре да се прикупљају понуде авио-компанија, те да ће сутра, у складу са законским процедурама, бити одабрана компанија која ће обављати евакуације држављана БиХ.

Он је нагласио да ће приоритет имати труднице, дјеца, мајке с малом дјецом и старије особе.

Огласио се и Амиџић

Завршена је сједница Савјета министара БиХ, на којој је усвојена одлука како би почела евакуација грађана БиХ из земаља Блиског истока, рекао је министар финансија у Савјету министара Срђан Амиџић.

Рекао је да су средства су обезбијеђена и да очекује брзу реализацију од стране Министарства иностраних послова у Савјету министара.

- На приједлог Министарства финансија и трезора, Савјет министара усвојио је Информацију о процедури закључивања споразума са Европском комисијом за План раста, чиме се отвара пут ка 976 милиона евра предвиђених за БиХ. Упутићу захтјев за предфинансирање, чиме ће бити створени услови да БиХ добије прва средства у износу од 68 милиона евра - навео је Амиџић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

евакуација

aerodrom Sarajevo

Иран

Израел Иран

