Кришто одговорила Форти: Стенограм га демантује, користи говорницу за слање политичких порука

Говорећи о Плану раста, као интеграционог процеса у Европску унију, увјерава да домаће институције по том питању, како је рекла, не касне у формалном смислу.

Према њеним ријечима, примјена Плана раста највише ће зависити о томе колико ће институције бити ажурне, а што ће одредити колико ће се новца добити од Уније.

Кришто је одговорила министру комуникација и транспорта Едину Форти, који је послије данашње сједнице Савјета министара изјавио да постоји договор ХДЗ-а и СНСД-а да се ништа не ради до избора.

- Умјесто што ову говорницу користи за слање политичких порука, одговорно се бавим својим послом. Постоји стенограм који демантује сваког оног који то тврди. Тражила сам да будемо ажурни, у сталној сам комуникацији с институцијама ЕУ. По нашем, односно мом захтјеву добили смо потребне информације. Форту демантујемо у сваком смислу и то смо покушали рећи на данашњој сједници - нагласила је она.

Тврди и да Форто као ресорни министар до сада није упутио никакав приједлог за рјешење кризе у БХРТ-у.

- Кристијан Шмит, шеф Делегације ЕУ у БиХ Луиђи Сорека и ОЕБ-а послали су допис којим траже да изнађемо рјешење за БХРТ. Рећи ћу оно о чему смо разговарали са Фортом - понудите рјешења и сама сам предлагала рјешења, барем интервентна, али нажалост нисам добила никакав званичан приједлог, па бисмо знали да ли смо за њега - тврди Кришто.