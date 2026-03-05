Logo
Large banner

Кришто одговорила Форти: Стенограм га демантује, користи говорницу за слање политичких порука

Извор:

Агенције

05.03.2026

20:26

Коментари:

0
Кришто одговорила Форти: Стенограм га демантује, користи говорницу за слање политичких порука

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто обратила се новинарима након сједнице Савјета министара, која је одржана раније данас.

Говорећи о Плану раста, као интеграционог процеса у Европску унију, увјерава да домаће институције по том питању, како је рекла, не касне у формалном смислу.

Према њеним ријечима, примјена Плана раста највише ће зависити о томе колико ће институције бити ажурне, а што ће одредити колико ће се новца добити од Уније.

Кришто је одговорила министру комуникација и транспорта Едину Форти, који је послије данашње сједнице Савјета министара изјавио да постоји договор ХДЗ-а и СНСД-а да се ништа не ради до избора.

- Умјесто што ову говорницу користи за слање политичких порука, одговорно се бавим својим послом. Постоји стенограм који демантује сваког оног који то тврди. Тражила сам да будемо ажурни, у сталној сам комуникацији с институцијама ЕУ. По нашем, односно мом захтјеву добили смо потребне информације. Форту демантујемо у сваком смислу и то смо покушали рећи на данашњој сједници - нагласила је она.

Тврди и да Форто као ресорни министар до сада није упутио никакав приједлог за рјешење кризе у БХРТ-у.

- Кристијан Шмит, шеф Делегације ЕУ у БиХ Луиђи Сорека и ОЕБ-а послали су допис којим траже да изнађемо рјешење за БХРТ. Рећи ћу оно о чему смо разговарали са Фортом - понудите рјешења и сама сам предлагала рјешења, барем интервентна, али нажалост нисам добила никакав званичан приједлог, па бисмо знали да ли смо за њега - тврди Кришто.

Подијели:

Таг :

Borjana Krišto

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Камион

БиХ

Транспорт у кризи: Са граница враћено више од 100 теретних возила

2 ч

0
Амиџић: Планирана ретроактивна исплата плата по основици од 690 КМ

БиХ

Амиџић: Планирана ретроактивна исплата плата по основици од 690 КМ

4 ч

0
Петровић: Атовић је Конаковићев кадар, Предсједништво га није именовало, нити би српски члан гласала за ову контроверзну личност

БиХ

Петровић: Атовић је Конаковићев кадар, Предсједништво га није именовало, нити би српски члан гласала за ову контроверзну личност

4 ч

1
Авион, лет

БиХ

Усвојена одлука о евакуацији грађана БиХ, Савјет министара издваја 800.000 КМ

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

24

Агент Мосада Исмаил Кани убијен у Ирану!

22

21

Иран тврди: Погођен носач авиона Абрахам Линколн!

22

04

Додик: О женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво

21

58

Драган Лапчевић прешао у СПС

21

53

Крај марта неће памтити по добром: Три знака очекују велики ударци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner